National Weather Service issues Tornado Watch for parts of Metro Area until 2 p.m.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 47 IN
EFFECT UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
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IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 22 PARISHES
IN SOUTHEAST LOUISIANA
ASCENSION ASSUMPTION EAST BATON ROUGE
EAST FELICIANA IBERVILLE JEFFERSON
LAFOURCHE LIVINGSTON ORLEANS
PLAQUEMINES POINTE COUPEE ST. BERNARD
ST. CHARLES ST. HELENA ST. JAMES
ST. JOHN THE BAPTIST ST. TAMMANY TANGIPAHOA
TERREBONNE WASHINGTON WEST BATON ROUGE
WEST FELICIANA
IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHERN MISSISSIPPI
AMITE HANCOCK PEARL RIVER
PIKE WALTHALL WILKINSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE,
BAY ST. LOUIS, BAYOU CANE, BAYOU SORREL, BELLE CHASSE, BOGALUSA,
BRUSLY, BURAS, CENTREVILLE, CHALMETTE, CLINTON, CONVENT,
COVINGTON, CROSSROADS, CUT OFF, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS,
DESTREHAN, DEXTER, DIAMONDHEAD, DOLOROSA, DONALDSONVILLE,
EASLEYVILLE, EAST NEW ORLEANS, ENON, FELPS, FORT ADAMS,
FRANKLINTON, GALLIANO, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY,
GREENSBURG, HAMMOND, HOUMA, JACKSON, KENNER, LABADIEVILLE,
LACOMBE, LAPLACE, LAROSE, LETTSWORTH, LIBERTY, LIVONIA, LUTCHER,
MANDEVILLE, MCCOMB, MCNEIL, METAIRIE, MONTPELIER, NEW ORLEANS,
NEW ROADS, NORCO, PAINCOURTVILLE, PICAYUNE, PIERRE PART,
PLAQUEMINE, POINTE A LA HACHE, PONCHATOULA, PORT ALLEN,
PORT SULPHUR, PRAIRIEVILLE, RACELAND, RESERVE, ROBERT, SALEM,
SLIDELL, SMITHDALE, SPILLMAN, ST. FRANCISVILLE, THIBODAUX,
TYLERTOWN, VIOLET, WAKEFIELD, WALKER, WATSON, WAVELAND,
WHITE CASTLE, AND WOODVILLE.
1025 S. Jefferson Davis Pkwy.
New Orleans, LA 70125
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