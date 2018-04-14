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National Weather Service issues Tornado Watch for parts of Metro Area until 2 p.m.

Written by: Chris Finch, Digital Content Director
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Tornado Watch issued until 2 p.m. on Saturday. (FOX 8) Tornado Watch issued until 2 p.m. on Saturday. (FOX 8)

Watch live coverage here.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 47 IN
EFFECT UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS

Download the FOX 8 Weather App and News App here for ongoing coverage.

IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 22 PARISHES

IN SOUTHEAST LOUISIANA

ASCENSION ASSUMPTION EAST BATON ROUGE 
EAST FELICIANA IBERVILLE JEFFERSON 
LAFOURCHE LIVINGSTON ORLEANS 
PLAQUEMINES POINTE COUPEE ST. BERNARD 
ST. CHARLES ST. HELENA ST. JAMES 
ST. JOHN THE BAPTIST ST. TAMMANY TANGIPAHOA 
TERREBONNE WASHINGTON WEST BATON ROUGE 
WEST FELICIANA 

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHERN MISSISSIPPI

AMITE HANCOCK PEARL RIVER 
PIKE WALTHALL WILKINSON 

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, 
BAY ST. LOUIS, BAYOU CANE, BAYOU SORREL, BELLE CHASSE, BOGALUSA, 
BRUSLY, BURAS, CENTREVILLE, CHALMETTE, CLINTON, CONVENT, 
COVINGTON, CROSSROADS, CUT OFF, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, 
DESTREHAN, DEXTER, DIAMONDHEAD, DOLOROSA, DONALDSONVILLE, 
EASLEYVILLE, EAST NEW ORLEANS, ENON, FELPS, FORT ADAMS, 
FRANKLINTON, GALLIANO, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, 
GREENSBURG, HAMMOND, HOUMA, JACKSON, KENNER, LABADIEVILLE, 
LACOMBE, LAPLACE, LAROSE, LETTSWORTH, LIBERTY, LIVONIA, LUTCHER, 
MANDEVILLE, MCCOMB, MCNEIL, METAIRIE, MONTPELIER, NEW ORLEANS, 
NEW ROADS, NORCO, PAINCOURTVILLE, PICAYUNE, PIERRE PART, 
PLAQUEMINE, POINTE A LA HACHE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, 
PORT SULPHUR, PRAIRIEVILLE, RACELAND, RESERVE, ROBERT, SALEM, 
SLIDELL, SMITHDALE, SPILLMAN, ST. FRANCISVILLE, THIBODAUX, 
TYLERTOWN, VIOLET, WAKEFIELD, WALKER, WATSON, WAVELAND, 
WHITE CASTLE, AND WOODVILLE.

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