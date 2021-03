Después de 20 años, Drew Brees anuncia su retiro de la NFL

“Después de 20 años como jugador en la NFL y 15 años como Santo, es hora de que me retire del fútbol”, dijo Brees en un comunicado agradeciendo y elogiando a los fanáticos del equipo. “Cada día vertí mi corazón y mi alma en ser su mariscal de campo. Hasta el final, me esforcé por dar todo lo que tenía a la organización de los Saints, a mi equipo y a la gran ciudad de Nueva Orleans. Compartimos algunos momentos increíbles juntos, muchos de los cuales están grabados en nuestros corazones y mentes y siempre serán parte de nosotros. Ustedes me han moldeado, fortalecido, inspirado y me han dado recuerdos de por vida. Mi objetivo durante los últimos 15 años fue esforzarme por darles todo lo que ustedes me habían dado, y más”.