Preparación para la temporada de huracanes 2021

NEW ORLEANS (WVUE) - En el mes de mayo el centro nacional de huracanes obtendrá el pronóstico de la temporada de huracanes que da inicio el primero de junio.

“La temporada pasada fue una temporada histórica para nosotros, así que queremos que las familias formen un plan y estén listos para la temporada 2021, dijo María Torres, meteoróloga y enlace comunitario del Centro Nacional de Huracanes.

Para ciudades como Nueva Orleans, que sufren impactos, inclusive con tormentas leves, Torres recuerda que más allá de enfocarse en la categoría que se le asigna a las tormentas, es esencial prestar atención a los impactos de cada evento climatológico. “Vientos fuertes, inundaciones que estos pueden crear, tornados o marejadas ciclónicas, cada huracán es único y por eso es más importante enfocarse en los impactos que pueda generar una tormenta o depresión”, dijo Torres.

En cuanto al peligro de las marejadas ciclónicas para una ciudad como Nueva Orleans, la experta en huracanes insta a la comunidad a que sigan a las agencias locales que poseen los recursos y la información adecuada para asesorar a las comunidades. “Una marejada ciclónica es muy poderosa y puede entrar millas adentro y crear inundaciones que pueden alcanzar y sobrepasar los hogares, por eso hay que tener mucho cuidado y estar pendiente a lo que las agencias de emergencia les asesore”.

Crear un plan con la familia y definir donde pueden alojarse durante el tiempo de los huracanes es fundamental para la protección de las personas. Según Torres, también es importante tener una bolsa de emergencia con suministros, comida enlatada, agua suficiente para los familiares, un plan para las personas mayores y un plan para las mascotas.”Hay que pensar en cada miembro de la familia y tener un plan A y un plan B para estar seguros y así estar mejor protegidos antes de que venga la tormenta”, dijo Torres.

En la página huricanes.gov/prepare puede encontrar informacion detallada en español sobre la preparación para huracanes.

