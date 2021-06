Código Civil de Louisiana disponible en español

NEW ORLEANS (WVUE) - La Corte Suprema de Louisiana anunció que el Código Civil de Louisiana ahora cuenta con traducción al español. La Traducción al Español del Código Civil de Louisiana Como Ejercicio Jurilingüístico fue el título del seminario virtual de Educación Continua de Leyes (CLE, por sus siglas en inglés) donde se presentó el proyecto conjunto de la Biblioteca de Leyes de Louisiana y la Sociedad Histórica de la Corte Suprema de Louisiana.

Este es el más reciente proyecto de traducción realizado por el Centro de Estudios de Ley Civil (CCLS, por sus siglas en inglés) del Colegio de Leyes Paul M. Hebert de la Universidad Estatal de Louisiana, LSU. Otros de sus proyectos de traducción incluyen la traducción al francés del Código Civil de Louisiana, y una nueva traducción al inglés de la versión del Código Civil de Louisiana de 1825.

284 personas asistieron al seminario virtual, incluyendo 42 personas que se conectaron desde otros países. “Creo que la asistencia, especialmente de una audiencia internacional tan grande, demuestra la calidad de la programación que ofrecen la Biblioteca de Leyes de Louisiana y la Sociedad Histórica de la Corte Suprema de Louisiana’, dijo el Juez de la Corte Suprema de Louisiana John L. Weimer. “El grado de interés en estos programas, local e internacionalmente, afirma el compromiso de la Biblioteca de ofrecer contenido interesante e informativo para sus audiencias”.

El CLE fue presentado por el investigador asociado Mariano Vitetta, quien tuvo la responsabilidad de traducir el Código Civil de Louisiana de inglés a español, bajo el liderazgo del profesor Oliver Moréteau. La traducción de un código civil es una tarea compleja que requiere el conocimiento tanto de leyes como de traducción legal, por lo cual es un ejercicio de la jurilingüística (traducción jurídica). El Código Civil de Louisiana es una pieza legislativa única, que diferencia a Louisiana, y que requiere un enfoque combinado de traducción legal, ley comparativa e historia legal. Los participantes del seminario pudieron aprender sobre la historia y las complejidades del proyecto de traducción.

Con la traducción al español, el CCLS de LSU planea poner a disposición de la comunidad de habla hispana este instrumento legal insignia de Louisiana y, a su vez, rendir homenaje a los años en los que el territorio fue parte de España. Los Libros I y IV del Código Civil en español están disponibles en la data base trilingüe en línea del Código Civil de Louisiana, que también incluye la versión en inglés y en francés, y que pueden accederse aquí: https://www.law.lsu.edu/clo/louisiana-civil-code-online/

