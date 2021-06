El gobernador Edwards acuerda poner fin a los beneficios federales adicionales por desempleo

NUEVA ORLEANS (WVUE) - El gobernador John Bel Edwards firmó un proyecto de ley que detendrá los pagos federales por desempleo a finales de julio a cambio de un modesto aumento a largo plazo de los beneficios por desempleo del estado.

Legisladores y empresarios republicanos acordaron apoyar un aumento de 28 dólares en los beneficios de desempleo semanales máximos de Louisiana, lo cual aumenta los pagos a 275 dólares por semana.

Un proyecto de ley firmado por el gobernador solo permitía el aumento si el estado cancelaba los 300 dólares en pagos federales suplementarios por desempleo antes del 31 de julio, semanas antes de la fecha de expiración fijada inicialmente para el 6 de septiembre.

See a spelling or grammar error in our story? Click Here to report it. Please include the headline.

