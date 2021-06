Luisiana ofrecerá becas en efectivo con un gran premio de 1 millón de dólares como incentivo para vacunas

Por el personal de WAFB

BATON ROUGE, Louisiana (WAFB) - El gobernador John Bel Edwards anunció que Louisiana está lanzando un programa para incentivar a los residentes a vacunarse contra el COVID-19 mediante la entrega de becas y premios en efectivo en julio.

El gobernador dijo que 14 residentes de Luisiana vacunados ganarán premios. De esos 14 residentes, uno ganará $1 millón.

Los residentes de 18 años o más que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 tienen la oportunidad de ganar $100.000 cada semana a partir del 9 de julio y un gran premio de $1′000.000 al final del mes.

Los residentes de entre 12 y 17 años que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna son elegibles para ganar una de las nueve becas de $100.000.

La inscripción para la lotería comienza a las 12 p.m. el lunes 21 de junio. Puede registrarse para la lotería a partir del lunes haciendo clic aquí .

Louisiana tendrá cuatro sorteos semanales para una beca de $100.000 y un premio en efectivo de $100.000. El sorteo final del gran premio el 4 de agosto de 2021 otorgará un premio en efectivo de $1 millón y cinco becas de $100.000. Los premios totales serán $2,3 millones, pagados con dólares federales destinados para

la concientización de COVID.

Ingrese antes del 9 de julio de 2021 a las 11:59 p.m. CDT para el sorteo del 14 de julio

Ingrese antes del 16 de julio de 2021 a las 11:59 p.m. CDT para el sorteo del 21 de julio

Ingrese antes del 23 de julio de 2021 a las 11:59 p.m. CDT para el sorteo del 28 de julio

Ingrese antes del 30 de julio de 2021 a las 11:59 p.m. CDT para el sorteo del 4 de agosto

Ingrese antes del 31 de julio de 2021 a las 11:59 p.m. CDT para el sorteo del gran premio del 4 de agosto

¿Necesita ayuda para vacunarse?

Las tres vacunas COVID autorizadas por la FDA son muy fáciles de encontrar en Louisiana. Las personas pueden llamar a la línea directa de vacunas al 1-855-453-0774 entre las 8 a.m. y las 8 p.m. de lunes a sábado y desde las 12 p.m. hasta las 8 p.m. los domingos.

A través de la línea directa de vacunas puede encontrar respuestas a preguntas sobre vacunas, programar citas, encontrar un proveedor de vacunas o un evento comunitario cercano y conectarse con profesionales médicos.

El gobierno federal tiene la página web vaccines.gov , que ayuda a las personas a localizar lugares de vacunación cercanos.

Las personas también pueden enviar un mensaje de texto con su código postal a GETVAX (438829) en inglés, o VACUNA (822862) en español, para obtener la información de contacto de tres lugares cercanos con vacunas disponibles.

