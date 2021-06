Primera trayectoria del sistema en el Golfo, advertencias de tormenta tropical emitidas para nuestra área

NUEVA ORLEANS (WVUE) - La perturbación que hemos estado rastreando en el Golfo se ha convertido en un potencial ciclón tropical, lo que significa que se ha emitido la primera trayectoria y hay advertencias para nuestra área, ya que se espera que este sistema se convierta en la tormenta Claudette antes de tocar tierra el viernes por la noche.

¿Ve un error de ortografía o gramática en nuestra historia? Haga clic aquí para informarlo. Incluya el título.

See a spelling or grammar error in our story? Click Here to report it. Please include the headline.

Copyright 2021 WVUE. All rights reserved.