Hogares inundados tras paso de la tormenta tropical Claudette en Slidell

SLIDELL, La. (WVUE) - Los residentes de varios vecindarios de Slidell vieron cómo sus casas se inundaban durante la noche, mientras la tormenta tropical Claudette se desplazaba por el área dejando caer más de 9 a 10 pulgadas de lluvia.

Según el Departamento de Policía de Slidell, hacia las 6:30 a.m. la mayor parte del agua se había retirado de las principales vías de la ciudad.

Algunas áreas bajas todavía están inundadas y no se puede llegar a ellas por medio de un vehículo regular.

Los vehículos de aguas altas SPD están disponibles para emergencias y las cuadrillas han despejado aproximadamente de 40 a 50 vehículos inundados de las carreteras.

El sábado en la madrugada los equipos de emergencia tuvieron que rescatar a varias personas de sus autos inundados, incluyendo a una mujer camino al hospital, que estaba entrando en trabajando de parto.

La policía de Slidell le pide a la gente que tenga cuidado al conducir.

Todavía hay muchos escombros y vehículos atascados en el área. El agua aún es profunda en algunos vecindarios. Se emitirán citaciones para cualquier persona que al conducir en zonas inundadas haga sus que el agua entre en casas o en establecimientos comerciales.

Brian Adam, de operaciones de emergencia en el condado de Hancock, Mississippi, dice que las áreas bajas en Bay St. Louis, Kiln, Diamond Head, Waveland y Pearlington aún experimentabas problemas de inundaciones en la mañana del sábado.

Dijo que han tenido entre 16 y 17 rescates de aguas altas y algunas personas tuvieron que subirse a los techos.

Está pidiendo a las personas a mantenerse alejadas de las carreteras.

