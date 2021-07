Elsa se convierte en el primer huracán de 2021; Impactos inciertos para EE. UU.

NEW ORLEANS (WVUE) - Elsa ascendió a huracán de categoría 1 el viernes por la mañana y se espera que provoque fuertes lluvias que pueden generar inundaciones repentinas aisladas y deslizamientos de tierra en el Caribe.

Elsa es la quinta tormenta nombrada que se registra más temprano en la temporada, superando a Eduardo el año pasado, que se formó el 6 de julio.

Elsa llegará al Caribe el viernes. Para el domingo, se pronostica que Elsa se movilice cerca de Jamaica y partes del este de Cuba. Florida y el este del Golfo de México están incluidos en la trayectoria a largo plazo del pronóstico del Centro Nacional de Huracanes. Sin embargo, no se sabe con certeza qué impactos podría significar para estas áreas a principios de la próxima semana.

Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 75 mph desde el viernes por la mañana con ráfagas más fuertes. Se pronostican pocos cambios en la fuerza durante las próximas 48 horas.

