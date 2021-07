Eventos Comunitarios

NEW ORLEANS (WVUE) - VIVA NOLA y Fox 8 brindan un espacio de información de interés comunitario con eventos e iniciativas de la comunidad Latina en Louisiana.

Feria de trabajo.

El Apostolado Hispano y la Cámara de Comercio invitan a la comunidad a participar de la Feria de trabajo el 23 de julio desde las 11am hasta las 2pm. Esta es una oportunidad de conocer a los empleadores y llevar su hoja de vida para aplicar a plazas disponibles.

Para más información llamar al 504-305-5901.

Job Fair!

The Hispanic Apostolate and the Hispanic Chamber of Commerce invites the community to participate at the Job Fair At the Hispanic Apostolate on July 23rd, 2021, from 11am to 2pm. For more information, please call at 504-305-5901.

Seminario HOLA SALUD en VIVA NOLA.

El invitado Doctor Jose Tafur estará presentando el tema “Cómo prevenir enfermedades cardiovasculares” en vivo a las 6PM el miércoles 7 de julio. El público puede hacer preguntas al doctor a través de los comentarios en la página de Facebook VIVA NOLA Magazine.

VIVA NOLA Health Series HOLA SALUD

VIVA NOLA Will host the virtual HOLA SALUD seminar with Dr. Jose Tafur on Wednesday July 7th about how to prevent cardiovascular disease. People can tune in at 6pm on VIVA NOLA’s Facebook page and ask questions to the doctor live.

ColombiaNOLA Fest

La Asociación Colombiana de Louisiana presenta el primer ColombiaNOLA Fest en celebración de la independencia de Colombia. El evento familiar cuenta con arte, tradición, música y una muestra gastronómica del país. Tribu Baharú, una banda de champeta del caribe colombiano, serán los invitados principales y los artistas locales Fermín Ceballos y Darwin Davinci junto al ballet folklórico Vive Mi Tierra estarán encargados de la animación. ColombiaNOLA Fest será el 17 de julio en el Broadside Theater empezando a las 3 de la tarde. Para mas informacion, visite colombiaenlouisiana.com

ColombiaNOLA Fest

The Colombian Association in Louisiana presents the First ColombiaNola Fest to celebrate Colombia’s Independence. A family event with art, tradition, music, and a Colombia culinary sample. Tribu Baharu, a champeta band from the Colombian Caribbean, will be headlining the fun along with local artists Fermin Ceballos and Darwin Davinci. The event will be on July 17 at the Broad Side Theater starting at 3 pm. For more information visit www.colombiaenlouisiana.com

