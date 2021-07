Campeona afroamericana del concurso de ortografía hace historia con estilo

LAKE BUENA VISTA, Florida (AP) - Zaila Avant-garde sabía el significado de lo que lo hacía en el escenario del Concurso Nacional de Ortografía Scripps, acribillando al pronunciador Jacques Bailly con preguntas sobre raíces griegas y latinas.

Zaila entendía que sería la primera afroamericana en ganar la abeja. Sabía que los niños de raza negra de todo el país estaban viendo la transmisión de ESPN2 del jueves por la noche, esperando ser inspirados y con la esperanza de seguir los pasos de alguien que se pareciera a ellos. Incluso pensó en MacNolia Cox, quien en 1936 se convirtió en la primera finalista de raza negra en el concurso y a quien no se le permitió quedarse en el mismo hotel que al resto de los ortografistas.

Pero Zelia no permitió que este momento se volviera demasiado grande para ella, y cuando escuchó lo que resultó ser su palabra ganadora - “Murraya”, un género de árboles tropicales asiáticos y australianos - sonrió con confianza. Finalizó.

Al ser declarada campeona, Zaila saltaba y giraba de alegría, mostrándose sorprendida solo cuando se disparó confeti en el escenario.

“Estaba bastante relajada con el tema de Murraya y con la mayoría de las palabras que me tocaron”, dijo Zaila.

El único campeón de raza negra fue también el único ganador internacional: Jody-Anne Maxwell, de Jamaica, en 1998. Sin embargo, la abeja ha sido un mostrador para los deletradores de color durante las últimas dos décadas, con niños de ascendencia del sur de Asia dominando la competencia. La victoria de Zaila rompe una racha de al menos un campeón indio-estadounidense cada año desde 2008.

Zaila tiene otras prioridades, lo que quizás explique cómo llegó a dominar la abeja de este año. La joven de 14 años de Harvey, Louisiana, es una prodigio del baloncesto que posee tres récords mundiales Guinness por driblar múltiples balones simultáneamente y espera algún día jugar en la WNBA o, incluso, ser entrenadora en la NBA. Describió la ortografía como un pasatiempo secundario, a pesar de que practicaba habitualmente durante siete horas al día.

“Pensé que nunca volvería a deletrear, pero también estoy feliz de alejarme limpiamente de esto”, dijo Zaila. “Puedo salir, como con mis récords mundiales Guinness, dejarlo ahí y marcharme”.

Muchos de los mejores deletreadores de Scripps comienzan a competir desde el jardín infantil. Zaila comenzó hace solo unos años, después de que su padre, Jawara Spacetime, viera la abeja en la televisión y se diera cuenta de que la afinidad de su hija por hacer matemáticas complicadas en su cabeza podía traducirse bien en ortografía. Progresó lo suficientemente rápido como para llegar a las nacionales en 2019, pero se retiró en las rondas preliminares.

Fue entonces cuando comenzó a tomarlo más en serio y comenzó a trabajar con un entrenador privado, Cole Shafer-Ray, un estudiante de Yale de 20 años y subcampeón de Scripps en 2015.

“Por lo general, para ser tan bueno como Zaila, tienes que estar bien conectado en la comunidad de ortografía. Tienes que haberlo hecho durante muchos años”, dijo Shafer-Ray. “Fue como un misterio, como, ‘¿Es esta persona real?’”

Shafer-Ray rápidamente se dio cuenta de que su alumna tenía dones extraordinarios.

“Ella realmente tenía un enfoque muy diferente al de cualquier ortografista que haya visto. Básicamente, sabía la definición de cada palabra que hacíamos, casi literalmente”, dijo. “Ella sabía, no solo la palabra, sino la historia detrás de la palabra, por qué cada letra tenía que ser esa letra y no podía ser otra cosa”.

A veces sabía más de lo que dejaba ver. Parte de su estrategia, dijo, era preguntar acerca de las raíces que no formaban parte de la palabra que le dieron, solo para eliminarlas de la consideración.

Sólo una palabra le dio problemas: “nepeta”, un género de mentas, y saltó aún más alto cuando acertó esa palabra que cuando se llevó el trofeo.

“Siempre he tenido problemas con esa palabra. La he escuchado muchas veces. No sé, solo hay algunas palabras para un deletreador, las entiendo, pero no puedo deletrearlas bien”, dijo. “Incluso supe que era un género de plantas. Sé lo que eres y no te puedo atinar”.

Zaila -su padre le puso el apellido Avant-garde en homenaje al músico de jazz John Coltrane- es una campeona singular de una abeja de lo más inusual, la primera en más de 25 meses. La abeja del año pasado se canceló debido a la pandemia de coronavirus, y esta se modificó a fondo para minimizar el riesgo para los niños y sus familias.

La mayor parte del concurso se llevó a cabo virtualmente, y solo los 11 finalistas pudieron competir en persona, en una pequeña porción de una arena cavernosa en el complejo ESPN Wide World of Sports en Florida que también fue sede de la burbuja de los playoffs de la NBA el año pasado. La multitud en persona se limitó a la familia inmediata de los deletreadores, el personal de Scripps, los medios seleccionados y la primera dama Jill Biden, quien habló con los deletreadores y se quedó como espectadora.

A veces el arena estaba tan silenciosa que el único sonido era la voz sin amplificación del presentador de ESPN Kevin Negandhi mientras hablaba por un micrófono de televisión.

El formato de la abeja también se sometió a una revisión después de que la competencia de 2019 terminara en un empate a ocho bandas. La lista de palabras de Scripps no estuvo a la altura de los mejores deletreos de ese año, pero este año, cinco de los 11 finalistas fueron eliminados en la primera ronda en el escenario. Luego vino la nueva situación compleja de la abeja de este año: preguntas de vocabulario de opción múltiple. Los seis ortográficos restantes acertaron.

Zaila ganó con la suficiente eficacia - la abeja terminó en menos de dos horas - que un desempate relámpago no fue necesario.

La ganadora se llevará a casa más de $50,000 en efectivo y premios. La finalista fue Chaitra Thummala, una niña de 12 años de Frisco, Texas, y otra estudiante de Shafer-Ray. Le quedan dos años de elegibilidad e instantáneamente se convierte en una de las favoritas del próximo año. Bhavana Madini, un joven de 13 años de Plainview, Nueva York, terminó tercero y también podría estar de regreso.

“Zaila se lo merecía. Ella siempre ha sido mejor que yo”, dijo Chaitra. " Yo podría repasar muchas más palabras. Podría tener una ética de trabajo más sólida”.

