Incautan miles de pestañas postizas en el aeropuerto de Nueva Orleans

KENNER, Louisiana (WVUE) - Un envío de miles de pestañas postizas fue incautado de una terminal de envío de DHL en el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans en Kenner, según la Aduana de EE. UU.

El 6 de julio, los agentes detuvieron un envío de “muestra de pestañas sintéticas” para un examen.

El envío estaba destinado a una tienda de productos de belleza en Nueva Orleans e incluía cuatro cajas de pestañas postizas, para un total de 3.000 pares de pestañas.

Funcionarios dicen que el producto no mencionaba el nombre ni el lugar de procedencia del fabricante, ni una declaración precisa de la cantidad del contenido, lo cual viola las regulaciones de la FDA.

“En general, la FDA considera que las pestañas postizas, las extensiones de pestañas y sus adhesivos son productos cosméticos y, como tales, deben cumplir con los requisitos de seguridad y etiquetado de los cosméticos. Las pestañas postizas y las extensiones de pestañas requieren adhesivos para fijarlas en su lugar. Los párpados son delicados y una reacción alérgica, irritación u otra lesión en el área de los ojos, puede ser particularmente problemática”, dijo la Aduana de EE. UU. en un comunicado.

Las pestañas postizas sin etiqueta ni aprobadas por la FDA se confiscan con frecuencia en los puertos de Nueva Orleans, pero los funcionarios dicen que se trata de un envío “particularmente grande”.

Los funcionarios le instan a que revise el empaque de las pestañas postizas antes de comprarlas para ver si hay un fabricante etiquetado en él y que le pregunte al vendedor si están aprobadas por la FDA.

