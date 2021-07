NEW ORLEANS (WVUE) - Este viernes 23 de julio Ochsner Health y aliados llevarán a cabo una jornada de vacunación en Grace King High School entre las 4:30 p.m. y 7:30 p.m.

Todas las personas de 12 años en adelante podrán acceder a la vacuna Pfizer de manera gratuita y recibir una caja de alimentos hasta agotar existencias.

¡Es momento de actuar y vacunarse para regresar a la Luisiana que todos amamos!

See a spelling or grammar error in our story? Click Here to report it. Please include the headline.

Copyright 2021 WVUE. All rights reserved.