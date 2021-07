Indignación estalla cuando solicitantes de asilo fueron trasladados a ciudades de Louisiana sin previo aviso a funcionarios y grupos de apoyo

BATON ROUGE, La. (WAFB) - La Sociedad de San Vicente de Paúl recibió una llamada telefónica el viernes 16 de julio preguntando si podían albergar a unos 60 inmigrantes en su refugio.

“Desafortunadamente, nuestro refugio en ese momento estaba copado y entiendo que las personas que llegaron eran en su mayoría hombres solteros, tal vez algunas mujeres solteras”, dijo Michael Acaldo, presidente de San Vincente de Paul.

Los inmigrantes transportados en autobús a Baton Rouge fueron dejados en la estación de Greyhound y dirigidos a San Vincente de Paul. Los voluntarios del refugio les entregaron bolsas de alimentos y artículos de higiene, aunque no pudieron albergarlos.

Los inmigrantes encontraron el apoyo del grupo “Defensores de Louisiana para inmigrantes en detención”. El capítulo de Baton Rouge dice que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos les notificó que los inmigrantes se dirigían al sur de Louisiana.

“Teníamos voluntarios allí y había voluntarios en Nueva Orleans que albergaban a los que no podían sacar boletos de avión ese mismo día. Queremos recibir amplia notificación en lo posible cuando llegue la gente, y siempre estamos recibiendo más voluntarios para ayudar”, dice Frances Kelley, quien es voluntaria de Louisiana Advocates for Immigrant in Detention.

Sin embargo, ese no es siempre el caso. Kelley dice que en los otros tres sitios de entrega en Shreveport, Natchez y Monroe, no se informó al grupo con anticipación sobre los inmigrantes que buscaban asilo en esas ciudades.

Algunos de los políticos del estado dicen que no se les informó sobre las transferencias de inmigrantes.

“No sé si existe un requisito legal para que ICE notifique a los funcionarios electos, pero siempre pienso que una mejor comunicación ayudará a garantizar la seguridad”, agrega Kelley.

Algunos de esos líderes que dicen que se quedaron al margen incluyen a la alcaldesa Sharon Weston Broome, el senador Bill Cassidy y el congresista Garret Graves. Aquellos que hablaron con WAFB dicen que están molestos con la poca o ninguna advertencia que se les da a los funcionarios locales.

“De repente, si ves una oleada de personas que potencialmente no hablan inglés, personas que no tienen idea de a qué lugar de nuestra comunidad pueden acudir en busca de ayuda, o qué tipo de asistencia hay disponible… estas personas se convierten potencialmente en personas sin hogar y es simplemente injusto hacerle esto a la gente”, dijo el congresista Graves.

Ahora, los Defensores de los Inmigrantes en Detención de Louisiana redactaron una queja de derechos civiles acusando a ICE de no seguir las pautas adecuadas cuando se trata de transportar inmigrantes. Enviaron la queja a Seguridad Nacional e ICE con la esperanza de aclarar algo de la confusión.

