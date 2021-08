Louisiana rompe el récord de máxima hospitalización por cuarto día consecutivo

NEW ORLEANS (WVUE) - Por cuarto día consecutivo, Louisiana ha batido el récord de pacientes con COVID en hospitales de todo el estado.

En lo que se ha acuñado como los “días más oscuros de esta pandemia”, el departamento de salud del estado reportó 2.421 pacientes en hospitales de todo el estado el 6 de agosto, un aumento diario de 71 pacientes. Más de 309 pacientes han sido ingresados en hospitales desde el 3 de agosto.

3 de agosto - 2.112

4 de agosto - 2247

5 de agosto - 2.350

6 de agosto - 2.421

El récord anterior fue de 2.069 establecido el 7 de enero.

“Louisiana se encuentra en medio de un aumento muy difícil de COVID-19”, dijo el gobernador John Bel Edwards después de restablecer un mandato de mascarilla. “Nuestros héroes de la salud están agotados y su capacidad para brindar atención se está llevando al límite. Vacúnese, use una mascarilla y ayude a revertir esta situación. La vida que salva puede ser la suya”.

