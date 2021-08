Se exigirán vacunas o pruebas negativas en restaurantes y actividades en espacios cerrados en Nueva Orleans

NUEVA ORLEANS (WVUE) - Se espera que la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, anuncie que las personas deberán mostrar comprobante de vacuna de COVID-19 o una prueba negativa antes de ingresar a restaurantes, bares y otros lugares, incluido el Caesars Superdome, según el portal de noticias NOLA.com.

Una conferencia de prensa está programada para las 4:30 p.m. el jueves 12 de agosto.

Nueva Orleans se convertirá en una de las primeras ciudades del país en emitir tal mandato.

La ciudad de Nueva York y San Francisco han anunciado medidas similares.

Muchos restaurantes y lugares de la ciudad ya han implementado sus propios mandatos de vacunas.

El 30 de julio se emitió un mandato de mascarilla, junto con un requisito de vacuna para las obras de la ciudad y los contratistas.

Se han cancelado varios eventos importantes debido a que la variante Delta afecta a los hospitales y al personal, incluidos Jazz Fest, Red Dress Run y Gretna Fest.

