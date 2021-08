2021 French Quarter Fest cancelado debido al aumento de COVID

NEW ORLEANS (WVUE) - Los organizadores del French Quarter Fest, considerado la mayor exhibición mundial de música de Louisiana, cancelaron el evento por segundo año consecutivo debido al reciente aumento de COVID en Louisiana.

El evento de 2021 estaba programado para realizarse del 30 de septiembre al 2 de octubre.

La corporación French Quarter Festivals, Inc. dijo que tomaron la decisión de “cancelar el evento después de una cuidadosa consideración y con la consulta de una gran cantidad de expertos, incluidos funcionarios de la ciudad y del estado”.

“A medida que el estado de Louisiana y nuestra nación experimentan un aumento vertiginoso de los casos de COVID, debemos poner la salud, la seguridad y el bienestar de toda nuestra comunidad en primer lugar: nuestros fanáticos, músicos, personal, voluntarios, patrocinadores y socios, así como también los residentes y negocios en el Barrio Francés”, dijeron los organizadores en un comunicado.

Los organizadores anunciaron que trabajarán para proporcionar pagos de ayuda críticos para aproximadamente 1.500 músicos y trabajadores de conciertos que perdieron el trabajo debido a la cancelación del festival en 2021.

“Continuaremos evaluando nuestro entorno en constante cambio y aplicaremos las muchas lecciones que hemos aprendido en los últimos dos años a todos nuestros eventos de 2022, incluido el French Quarter Festival, Satchmo SummerFest y Holidays New Orleans Style”, dijeron los organizadores.

Los organizadores dicen que esperan celebrar el festival la próxima primavera, regresando al escenario del 21 al 24 de abril de 2022.

Otros eventos importantes también se han cancelado debido a que la variante Delta afecta a los hospitales y al personal, incluyen el Jazz Fest, Red Dress Run y Gretna Fest.

