St. Charles Parish levanta la orden de evacuación obligatoria; Se recomienda a los residentes que regresan que traigan suministros para al menos una semana.

HAHNVILLE (WVUE) - La parroquia de St. Charles anuló su orden de evacuación obligatoria el sábado (4 de septiembre) a las 7 a.m., despejando el camino para que los residentes regresen después del huracán Ida.

El presidente de la parroquia de St. Charles, Matthew Jewell, levantó la orden, pero recomendó a los residentes que regresaran que tuvieran cuidado en las carreteras que todavía tienen escombros de tormentas y líneas eléctricas amontonadas a la altura de los hombros.

También se aconseja a los residentes que no regresen sin traer suficientes suministros para mantenerse durante al menos una semana, incluidos alimentos, agua, hielo y combustible.

Aún se espera que la restauración de energía en la parroquia tome de 4 a 6 semanas, dijeron las autoridades.

Puede encontrar información sobre qué negocios están abiertos en St. Charles aquí: https://www.stcharlesparish.gov/government/special-sections/hurricane-preparedness/tropical-weather-update

Los problemas con roturas u obstrucciones deben informarse al centro de operaciones de emergencia de la parroquia al (985)783-5050. Solo hay una línea abierta, por lo que se anima a las personas que llaman a volver a marcar si la línea sigue sonando, dijeron las autoridades. La misma instrucción se aplica a una sola línea que proporciona información general de la parroquia al (985) 783-5000, entre las 8:30 a.m. y las 4 p.m.

