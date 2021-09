Transito de la parroquia de Jefferson inicia servicio de autobus lifeline

JEFFERSON, La. (WVUE) - A partir de mañana, martes 7 de septiembre de 2021, Jefferson Parish Transit lanzará un servicio de autobús sin tarifa en rutas limitadas para ayudar a los residentes a obtener acceso a recursos esenciales como tiendas de comestibles, hielo, agua y refugios.

El servicio funcionará de lunes a domingo entre las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m.

Las seis rutas abiertas son:

E1-Veterans

2 Buses

Punto inicial - Aeropuerto

Punto final - Cementerio

E2-Airline

2 Buses

Punto inicial: Terminal vieja del aeropuerto

Punto final: Cold storage Road

E3- Kenner Local

1 Bus

Punto Inicial: Coleman Place

Punto final: Jefferson @ Knox stop id 745

W1-Avondale

1 Bus - Ruta Usual

Punto inicial: Walkertown Terminal

Punto final: Fire station @ capital y cathedral

W3-Lapalco

1 Bus - Ruta usual - con la excepción de ir al centro de Nueva Orleans

Punto inicial: Wilty Terminal

Punto final: Lapalco y Victory Stop ID 845

W10- Huey P Long

1 Bus - Ruta Usual

Punto inicial: Walkertown Terminal

Punto final: Edificio Yenni

