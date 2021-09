La Policía de Nueva Orleans levanta el toque de queda

NEW ORLEANS (WVUE) - Gracias al progreso continuo de la ciudad, la policía de Nueva Orleans ha levantado el toque de queda en toda la ciudad de Nueva Orleans instaurado seguido al impacto del huracán Ida en la ciudad.

NOPD continuará brindando patrullaje en toda la ciudad, aumentado y enfocado en áreas donde aún no se ha restablecido la electricidad.

