Exhibición de arte: Estado de Los Unidos y La Migración del Arte

NEW ORLEANS (WVUE) - Dentro del marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, observado entre Septiembre 15 y Octubre 15 cada a’no en los Estados Unidos, Estado de Los Unidos y La Migración del Arte se presentará en la Galería y de la Fundación del Jazz y Heritage de Nueva Orleans en 1205 N. Rampart en Nueva Orleans. Esta muestra y exposición estara disponible al público por todo un mes a partir del 29 de septiembre.

Los asistentes podrán apreciar arte de más de 30 artistas y talentos que respondieron a una convocatoria abierta, e incluye formas de arte en diversos medios como pintura, fotografía, vidrio, cerámica, obra en metal, técnicas mixtas, poesía, moda y vídeo.

La recepción de apertura el miércoles 29 de septiembre a las 6 pm contará con comida de La Cocinita, DJ Alfredo Salazar de Unión Migrante, y arte en vivo y con presentaciones especiales de José Torres Tama, el baterista de Guyana Orlando “Majek Fingers” Primo, Raices Folkloric Band, Belinda Avila y New Orleans Hispano America Dance, y el Reggaetonero emergente Damian CH. ¡Cerrando la noche estará Fermín Ceballos Y merengue 4!

En la inauguración también se contará con la presencia de las organizaciones locales sin ánimo de lucro: Puentes New Orleans, I.Y.E.F (Immigrant Youth Empowerment Forum), Unión Migrante, y Voces Unidas, que estarán presentes para compartir el trabajo vital que están haciendo con la comunidad latina e inmigrante.

Centrada en la conexión y el cultivo de la cultura y la comunidad latines, esta exposición

inaugural pretende crear oportunidades inclusivas y equitativas, y a su vez, fomentar un

entorno de intercambio cultural y artístico y de compromiso entre la comunidad.

Para ver la lista completa de artistas, colaboradores y ejecutantes, visite

www.latinelife.com

