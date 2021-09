15 es la nueva cifra de muertes de ancianos evacuados a una bodega

NUEVA ORLEANS (WVUE) - El Departamento de Salud de Luisiana (LDH) confirmó el jueves por la mañana que el número de muertos había aumentado a 15 entre los residentes de hogares de ancianos evacuados a una bodega de almacenamiento en la parroquia de Tangipahoa antes del huracán Ida.

LDH dice que cinco de esas muertes están relacionadas con las tormentas. Un portavoz dice que no está claro con qué están relacionadas las causas de las otras muertes en este momento.

Más de 800 residentes de siete hogares de ancianos propiedad de Bob Dean fueron evacuados a la bodega en Independence, Luisiana. Se han presentado varias demandas después de que los evacuados dijeron que se quedaron sin atención médica adecuada, aire acondicionado o arreglos para dormir durante días.

Los funcionarios revocaron las licencias de los siete hogares de ancianos de Dean. El abogado de Dean dice que planea apelar la decisión del estado.

