Más escombros de lo esperado; recolección un proceso lento en la parroquia de St. Charles

DESTREHAN (WVUE) - Los líderes de la parroquia de St. Charles dicen que la cantidad de escombros que deben recogerse está creciendo y que tomará mucho tiempo.

No es necesario que te adentres en la parroquia de St. Charles para ver los montones de escombros que cubren las calles de los vecindarios.

“Busque a St. Charles en el mapa y vea lo pequeño que es y estamos bastante mal”, dijo Laurel Kennedy, residente de Destrehan. En una de las parroquias más pequeñas del sureste de Luisiana, hay muchos escombros de ramas y árboles hasta materiales de construcción y viviendas.

“Es alucinante ver a todos los que conoces, somos una comunidad pequeña y conocemos a todos, verlos con toda su vida en la acera... apesta”, dijo Brittany Ecuyer de Destrehan, quien también está esperando que se recojan los escombros frente a su casa.

“Siguen diciendo que van a enviar a alguien y estamos esperando”, dijo Jamie Strongmouton, también de Destrehan. Está cansada de ver las pilas de escombros crecer más y más cerca de su casa mientras sus vecinos comienzan a limpiar y a demoler adentro de sus casas.

El presidente de la parroquia de St. Charles, Matthew Jewell, publicó en Facebook el martes 21 de septiembre, reconociendo la necesidad de recoger escombros en su parroquia.

La publicación dice:

“Actualización de escombros: Nuestra evaluación inicial el día después del huracán Ida fue que teníamos más de 1′000.000 de yardas cúbicas de escombros, en su mayoría vegetativos. No se sabía en ese momento qué tan graves eran los daños en el techo y la infiltración de lluvia en toda la parroquia. Se hizo evidente durante las últimas dos semanas que teníamos muchos más escombros de construcción de lo que se pensaba originalmente. Esto está acercando nuestra estimación total de escombros a 2′000.000 de yardas cúbicas.

Quiero ser honesto con nuestros residentes. Esta fue la peor tormenta que jamás haya azotado nuestra parroquia y será un largo proceso de recuperación. Ya hemos recogido más de 250.000 yardas cúbicas de escombros vegetativos y hace un par de días hice que nuestros contratistas de escombros comenzaran a recoger los escombros de la construcción. Una vez más, este proceso llevará tiempo, pero nos aseguraremos de que todo se lleve a cabo “.

Para poner eso en perspectiva, si pones todos esos escombros dentro del Superdome, podría llenarlo hasta la mitad.

“Creo que están haciendo un muy buen trabajo. Creo que Matthew Jewell está haciendo un muy buen trabajo”, dijo Ecuyer. “Han recogido vegetación, sí, sé que es lento con escombros y todo, pero podría ser mucho peor”.

Jewell dijo que será un largo proceso de recuperación y que, cuando se trata de recoger los escombros, tomará tiempo.

“Más camiones por favor. Más camiones, por favor”, rogó Strongmouton entre lágrimas mirando los escombros y la basura en su patio delantero.

“Es muy frustrante porque estamos listos para la vida [y] todo para volver a la normalidad y, en este punto, parece que nunca se volverá normal”, dijo Kennedy.

Y aunque lo “normal” llevará tiempo, también lo hará la recogida de escombros en la parroquia de St. Charles.

Además de la situación de los escombros, los residentes dicen que la restauración de energía todavía está en marcha. Tendrán energía y luego se apagará. Solo otro ejemplo de cuánto trabajo hay que hacer antes de que la parroquia de St. Charles se recupere.

