Residentes de la parroquia de Bayou que viven en tiendas de campaña mientras esperan la asistencia de FEMA

NUEVA ORLEANS (WVUE) - Más de tres semanas después del huracán Ida, algunos sobrevivientes de la tormenta viven en tiendas de campaña en las parroquias de Bayou.

“No puedo encontrar nada. Todo está destruido. Todo se ha ido”, dijo Eula Billiot mientras recorría su casa en Terrebonne Parish.

El jueves 23 de septiembre es la primera vez que Billiot regresa a su casa en Ashland después de unos días. Billiot ha intentado mantenerse alejada porque cada vez que visita, no puede evitar sentarse en su coche a llorar. “Solo tenía que echar un vistazo más. Para ver si puedo encontrar algo. Recuerdos. Solo tenía que verlo una vez más”.

Ella le dice a FOX 8 que terminó de pagar su casa hace dos años.

“Lloro cada vez que como”, dijo Billiot. Ella se quedará con su hija en Houma hasta que pueda determinar sus próximos pasos, pero no todos estaban dispuestos o eran capaces de dejar sus hogares.

Rocky Cantrell ha estado viviendo en una carpa frente a la casa de sus padres. “Parece que no podemos volver a juntar nuestras vidas. Ha sido duro. "

Vive en una casa detrás de sus padres. Los techos de ambas casas, se despegaron por Ida. Sus padres pueden usar su casa, él dice que no puede, debido al moho.

También le preocupan los saqueadores. Los diputados de la parroquia de Terrebonne han realizado algunos arrestos en la zona.

“Es dificil. Muy duro. Muchas noches sin dormir”, dijo Cantrell. “Es simplemente duro”.

El presidente Pro Tempore Tanner Magee, el republicano que representa a Terrebonne y Lafourche, dice que conoció a una mujer cuya hija de 3 años vive en una tienda de campaña. Tanner dice que alrededor de 13.000 hogares en las parroquias de Bayou fueron destruidos por el huracán Ida.

“No son solo algunos adultos los que están acostumbrados a pasarlo mal”, dijo Magee. “Estamos poniendo a algunas personas vulnerables en situaciones muy difíciles, y es una enorme población de ancianos”.

Hoy, habló con el congresista Steve Scalise sobre cómo lograr que FEMA agilice los recursos. “El viernes pasado, FEMA nos dijo que 30 días sería lo más pronto que pudiéramos ver algunos remolques o unidades móviles, lo cual es inaceptable”, dice Magee. “FEMA planea enviar remolques al estado, pero no está claro cuándo. No he escuchado sobre un período de tiempo exacto de cuándo podríamos esperar que llegue la primera unidad móvil o remolque “.

Dice que la espera está empeorando la crisis de la vivienda. “Probablemente sea peor ahora que después de la tormenta, para ser honesto, las condiciones no mejoran, solo empeoran”.

Eula Billiot dice que está dejando que los funcionarios hagan su trabajo mientras se apoya en su fe y en sus vecinos.

“Ahora mismo necesitamos estabilidad, seguridad”, dijo Billiot. “Y muchas oraciones”.

