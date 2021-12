Esposa de un hombre que recibió disparo en la cabeza en St. Claude Avenue angustiada por la violencia

NUEVA ORLEANS (WVUE) - La esposa de un hombre baleado en la cabeza mientras conducían por St. Claude Avenue está invadida de preguntas mientras acompaña a su esposo junto a la cama de hospital.

“¿Por qué? ¿Oh por qué?”, llora la mujer. “No había ninguna razón para hacerlo”.

La mujer y su esposo de 38 años, que desean permanecer sin identificar, se dirigían a casa después del funeral de su tío el sábado 11 de diciembre cuando escucharon un fuerte disparo.

Su esposo recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza con una escopeta antes de que su vehículo chocara contra un poste alrededor de las 6 pm.

“Mi esposo está luchando por su vida”, le dijo a FOX 8. “Me duelen las piernas. Mi boca está toda rota”.

Sin embargo, no le preocupan sus propias heridas. Pasa cada momento junto a su esposo, quien ha estado con soporte vital desde el tiroteo.

“Está luchando”, dice ella.

La mujer cree que fueron atacados por unos simples cientos de dólares. Ella dice que corrió por su vida después de que el auto chocó.

“Si no me hubiera bajado del auto ... siento que también me habrían quitado la vida”, recordó.

Peter Scharf, criminólogo de LSU Health, dice que los delitos violentos continúan aumentando en Nueva Orleans.

“Las cifras son más que impactantes”, dice. “Hemos tenido 16 asesinatos en diciembre”.

Según la Comisión Metropolitana del Crimen, NOPD ha investigado 470 tiroteos en lo que va de año, un aumento del 17%.

“Creo que las normas de orden y el monitoreo regular de las personas se han roto”, dice Scharf.

Hasta el miércoles, 206 personas han sido asesinadas en Nueva Orleans este año, la mayor cantidad de homicidios desde 2007.

“La policía tiene que estar enfocada en inteligencia”, dice Scharf. “Tienes que descubrir los diferentes patrones y descubrir qué diablos está pasando”.

La esposa de la víctima quiere que cese la violencia.

“Es tan horrible. ¿Por qué nos hacemos esto el uno al otro? " Suplicó. “¿Por qué nos hacemos esto el uno al otro? Tiene que parar”.

NOPD todavía está investigando el tiroteo. Si sabe algo que pueda ayudar a los investigadores, llame a Crime Stoppers.

