Las hospitalizaciones por COVID-19 se duplican en una semana en medio del aumento de ómicron

La siguiente información es del Departamento de Salud de Louisiana:

NEW ORLEANS (WVUE) - El Departamento de Salud de Louisiana insta a todos a tomar precauciones de seguridad antes de la víspera de Año Nuevo. El Departamento de Salud de Luisiana anuncia que 449 personas se encuentran hospitalizadas con COVID-19, una cifra que se ha duplicado en la última semana. La última vez que informamos sobre tantas hospitalizaciones por COVID-19 fue a mediados de octubre, cuando salimos de nuestro tercer, y entonces, peor aumento de COVID-19. El ochenta por ciento de las personas actualmente hospitalizadas con COVID-19 no están completamente vacunadas.

Desde el 23 de diciembre se ha informado al estado de un total de 9.545 casos nuevos de COVID-19 de 59.139 nuevas pruebas. Los datos de las pruebas no incluyen los resultados de las pruebas caseras. El Departamento de Salud de Luisiana reanudará la actualización del panel de COVID-19 el lunes 27 de diciembre.

Otras 1.231 personas en Luisiana han sido reinfectadas con COVID-19 en el mismo período de tiempo. LDH no incluye reinfecciones en su tablero de conteo. La información aún está emergiendo, pero ómicron incluye múltiples mutaciones en el genoma del SARS-CoV-2. Los datos emergentes muestran que esta nueva variante es más transmisible que las cepas anteriores y que ómicron puede conllevar un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes preocupantes.

Se espera que las vacunas actuales sirvan para proteger contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes debido a la infección con la variante de ómicron. Sin embargo, es probable que ocurran infecciones irruptivas en personas que están completamente vacunadas. El aumento de ómicron enfatiza aún más la importancia de la vacunación y los refuerzos.

A la luz de esta situación que evoluciona rápidamente, y porque sabemos que las familias pueden estar viajando y reuniéndose antes de la víspera de Año Nuevo, LDH insta a todos a seguir las pautas de salud pública para mantenerse a salvo:

Para reducir la transmisión, independientemente del estado de vacunación, use máscara en todos los espacios públicos, en espacios cerrados; utilizar mascarilla en todos los espacios privados interiores donde hay personas que no están en su hogar inmediato; y usar mascarilla al aire libre cuando no pueda distanciarse socialmente. Las mascarillas son eficaces para proteger contra la infección de todas las variantes que circulan actualmente.

Trabaje de forma remota si es posible.

Limite la exposición a personas ajenas a su hogar cotidiano.

Hágase la prueba de COVID-19 antes y después de viajar o reunirse con personas fuera de su hogar cotidiano. LDH recomienda realizar la prueba uno o dos días antes del viaje y de tres a cinco días después del viaje.

Si tiene preguntas sobre las vacunas, puede hablar con un profesional médico y obtener información sobre los lugares de vacunación cercanos llamando a la línea directa de vacunas de Louisiana al 855-453-0774. Para obtener una lista de ubicaciones cerca de usted, visite https://ldh.la.gov/covidvaccine o envíe un mensaje de texto con su código postal a GETVAX (438829) en inglés o VACUNA (822862) en español.

