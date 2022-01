Sean Payton se retira como entrenador en jefe de los Saints

NEW ORLEANS (WVUE) - Sean Payton se retirará como entrenador en jefe de New Orleans después de 16 años.

Termina con un récord general de 152-89, un campeonato del Super Bowl XLIV, cinco temporadas con más de 12 victorias y fue nombrado Entrenador del Año de AP en 2006. Es el segundo entrenador titular de la NFL con más tiempo en el mismo equipo detrás del Bill Belichick de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Payton realizó una conferencia de prensa desde las instalaciones de los Saints el martes 25 de enero. Comenzó agradeciendo a la propietaria Gayle Benson y a su difunto esposo, Tom Benson. Le regaló a Benson un pastel de rey, diciendo que era su versión de la tradición de galletas del personaje de televisión Ted Lasso.

Dijo que Benson le dijo que pasara un tiempo lejos del equipo en las últimas semanas. Estuvo de vacaciones en México antes de reunirse con el gerente general de los Saints, Mickey Loomis, el lunes.

Payton dijo que no le gusta la palabra “retiro” y que no puede descartar volver a entrenar en el futuro.

“No me gusta la palabra jubilación”, dijo Payton. “Todavía tengo una visión para hacer cosas en el fútbol. Y seré honesto contigo, eso podría volver a ser entrenador en algún momento. No creo que sea este año, creo que tal vez en el futuro. Ahí no es donde está mi corazón en este momento”.

Payton tiene contrato con los Saints por tres temporadas más, y si otro equipo de la NFL lo contrata antes de esa fecha, su nuevo equipo tendría que pagar una compensación a New Orleans.

“No sé qué sigue y se siente bien”, dijo.

“Mira, leí los informes y entiendo: no he hablado con nadie de un medio de comunicación relacionado con hacer televisión o radio. Tal vez surja esa oportunidad”, dijo Payton. “Pero cada vez que leo algo que dice que está en línea para este trabajo, llamo a mi agente Don (Yee) y le digo ‘Don, ¿escuchaste algo porque yo no escuché nada?’ Está bien. Creo que me gustaría hacer eso. Creo que sería bastante bueno en eso”.

Más bien, Payton sonaba similar a las innumerables personas que simplemente reevaluaron su equilibrio entre el trabajo y la vida durante la pandemia y no querían que la vida pasara sin probar algo nuevo y fresco.

“Sentí que era el momento adecuado, para mí”, dijo Payton. “Es algo en lo que he estado pensando. ... No muchos pueden elegir sus términos. Y lo vi como una oportunidad de ver más a mis hijos, viajar más, estar en mejor forma”.

La propietaria de los Saints, Gayle Benson, dijo que ella y el personal de la oficina principal esperaban poder persuadir a Payton para que se quedara, y creía que probablemente lo haría, hasta que les informó el martes que definitivamente había terminado.

“Me sorprendió y realmente es un día agridulce”, dijo Benson. “Siento que se merece esto. ... Ha sido un viaje maravilloso”.

