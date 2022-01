El Centro de Recursos Hispanos de Kenner organiza una colecta de bebés para las madres

KENNER, La. (WVUE) - Las familias de todo el país todavía luchan finalmente debido a la pandemia de COVID-19. Algunos padres luchan por encontrar un trabajo mejor pagado, mientras que otros se ven afectados por el aumento de la inflación.

Para ayudar a esas familias, específicamente a las madres nuevas y embarazadas, el Centro de Recursos Hispanos de Kenner decidió ayudar. El centro ha estado cerrado al público desde el comienzo de la pandemia, pero los funcionarios decidieron dar la bienvenida a las personas en un autoservicio. Las madres se registraron con anticipación y vinieron a recoger suministros gratuitos para sus bebés, como pañales y fórmula.

Con el fin de ayudar a las madres primerizas o embarazadas, el Centro de Recursos Hispanos de Kenner está organizando una feria de bebés de autoservicio.



Las madres reciben pañales, fórmula y otros suministros gratis.@FOX8NOLA pic.twitter.com/WWNN5nIA4z — Andrés Fuentes (@news_fuentes) January 28, 2022

Abby Medina fue una de esas madres que dijo que necesitaba una mano amiga. “Es una bendición”, dijo Medina. “Muchas madres en este momento están sin trabajo o no pueden trabajar, como yo. No están funcionando y esto es de gran ayuda”.

Los obsequios fueron todas las donaciones que el Centro de Recursos Hispanos reunió a lo largo del tiempo. Los organizadores dicen que estaban felices de ver que todo llegara a las personas que realmente lo necesitan.

“Estamos en la comunidad. Esto es en la comunidad, no tienen que ir a un edificio del gobierno y la gente puede venir y obtener lo que necesita”, dijo la directora de desarrollo comunitario de Kenner, Tamithia Shaw. “Simplemente ha sido abrumadora la respuesta de las personas necesitadas. Esta pandemia ha puesto mucho estrés en las personas de todas las comunidades”.

COVID-19 ha frenado cómo y cuándo el Centro de Recursos Hispanos puede ayudar a los ciudadanos, pero los funcionarios esperan que cuando la pandemia esté mejor controlada, puedan volver a impartir clases, seminarios y otras actividades.

“Tenemos una creciente población hispana en Kenner. Ha estado creciendo aquí desde después del huracán Katrina. Damos la bienvenida a eso”, dijo el alcalde Ben Zahn. “Tener un centro de recursos solo para hispanos en la ciudad de Kenner ha demostrado ser muy esperanzador para la comunidad”.

