2 diputados de la parroquia de Jefferson acusados ​​de homicidio involuntario por dispararle a un hombre en un vehículo

NEW ORLEANS (WVUE) - Dos agentes de la parroquia de Jefferson que dispararon y mataron a un hombre que rechazó sus órdenes de salir de un vehículo en marcha la semana pasada en Marrero fueron arrestados con órdenes de homicidio involuntario y despedidos del departamento, dijo el alguacil Joe Lopinto el lunes por la noche (21 de febrero).

Lopinto anunció los arrestos y despidos de Isaac Hughes, de 29 años, y de Johnathan Louis, de 35, cada uno de los cuales había estado patrullando para la JPSO durante dos años o menos.

Los oficiales habían sido suspendidos administrativamente desde que dispararon y mataron a Daniel Vallee, de 32 años, el 16 de febrero afuera de lo que Lopinto describió como una conocida “casa de crack” en la cuadra 500 de Wilson Street en Marrero.

Isaac Hughes and Johnathan Louis (Jefferson Parish Sheriff's Office)

Lopinto dijo que Hughes y Louis estaban entre los cinco agentes que respondieron a la queja de un vecino por el ruido en el lugar y trataron durante más de 12 minutos de convencer a Vallee de que saliera de un vehículo estacionado afuera.

Vallee rechazó sus órdenes, dijo Lopinto, y cuando encendió el motor mientras miraba a los agentes, sacaron las armas.

Lopinto dijo que las imágenes capturadas en las cámaras corporales de los agentes y las entrevistas con el personal de JPSO en el lugar confirmaron que cuando Vallee tocó la bocina del vehículo, un agente abrió fuego y el segundo se unió para disparar múltiples tiros. Vallee murió en el lugar, dijeron las autoridades.

“Sres. Vallee tuvo todas las oportunidades para cooperar y cumplir”, dijo Lopinto. “Había fuerza que estaba claramente justificada en este momento, pero no era fuerza letal. … Esto fue extremadamente desafortunado para todos”.

Lopinto dijo que los investigadores de JPSO consideraron una variedad de posibilidades, desde no realizar arrestos por un homicidio justificable hasta fichar a los agentes por homicidio negligente, homicidio involuntario o incluso asesinato en segundo grado.

En última instancia, dijo, los detectives no encontraron ninguna intención criminal para respaldar una acusación de asesinato, pero encontraron una causa probable para buscar órdenes de arresto por homicidio involuntario.

El homicidio involuntario en Luisiana se castiga con hasta 40 años en una prisión estatal tras la condena. Sin embargo, dependerá de la oficina del fiscal de distrito Paul Connick decidir qué cargo enfrentarán finalmente los exdiputados, si corresponde.

“Aquí hay una defensa”, dijo Lopinto, basado en su creencia de que los diputados temían por sus vidas durante el encuentro.

