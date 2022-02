Más de la mitad de los hispanos en Luisiana están vacunados contra el COVID-19

NEW ORLEANS (WVUE) - Al final del aumento de la variante Delta, Julia Magnani estaba haciendo su parte para mantenerse a sí misma y a las familias a las que cuida a salvo del COVID-19.

“Me reviso constantemente en busca de COVID porque los niños son transmisores”, dijo Magnani. “Trabajé con niños y tenía que asegurarme de no llevar el virus de una casa a otra”.

Sin embargo, tuvo que suspender su trabajo cerca de las vacaciones cuando comenzó a sentirse enferma un sábado por la mañana.

“Solo tenía dolor de garganta, nada más”, dijo.

Sabía que tenía que hacerse una prueba de COVID-19 antes de regresar al trabajo, pero no tenía dinero extra ni podía encontrar pruebas caseras en las farmacias cercanas.

Magnani también es nativo de Bolivia y habla principalmente español. Ella dice que fue imposible encontrar sitios públicos con intérpretes que estuvieran abiertos el fin de semana.

“Necesitamos guías, guías que nos puedan decir qué hacer en español”, dijo.

Los problemas de Magnani son comunes dentro de la comunidad hispana y se volvieron más pertinentes durante la pandemia. Ella dice que COVID-19 le abrió los ojos a la falta de información y recursos de salud disponibles que no estén en inglés.

Pero agradece a las organizaciones, como Unión Migrante, que han dado un paso al frente para las comunidades hispanas e inmigrantes de la región.

Durante el último mes, el grupo de derechos de los inmigrantes ha operado su propio sitio todos los jueves por la noche en la Primera Iglesia Unitaria Universalista en Claiborne Ave. El grupo de voluntarios ha entregado cientos de pruebas debido al mal tiempo y la escasez de pruebas en el hogar.

Su enfoque es brindar atención e información gratuitas sobre el COVID-19 a las personas que creen que son esenciales para la fuerza laboral durante un período de tiempo en el que no están trabajando.

“Somos los únicos aquí haciendo este tipo de trabajo”, dijo la voluntaria Olga Tiburcio.

Los organizadores dicen que quieren retribuir a un grupo de personas que podrían tener miedo de acceder a la atención médica típica debido al temor a la deportación u otra reacción violenta.

“Los inmigrantes han mantenido nuestra economía funcionando durante la pandemia”, dijo la voluntaria Rachel Taber. “Han estado dirigiendo las fábricas de carne, han estado cosechando nuestra comida en los campos”.

El esfuerzo de Unión Migrante se extiende más allá del sitio. Los voluntarios ofrecen un servicio de entrega de pruebas en el hogar y luchan contra la información errónea sobre la pandemia y la vacuna a través de vidas de Facebook en su página.

Sin embargo, no son la única organización que se enfoca en ayudar a los inmigrantes. El Consulado de México en Nueva Orleans ofrece su propia atención médica en su oficina en el Distrito de Almacenes.

“Cuando se trata de salud, estamos abiertos a toda la comunidad hispana”. Dijo la cónsul general de México en Nueva Orleans, María Patricia Deluera.

Todos los viernes por la mañana, el Consulado ofrece pruebas gratuitas y, periódicamente, las clínicas ayudarán a establecer sitios de vacunas para cualquier persona sin cita previa.

“Hemos tenido más de mil personas vacunadas a través del Consulado”, dijo Miguel Angel Ferreira.

A Ferreira se le ha encomendado la tarea de organizar la respuesta del Consulado al virus e incluso asociarse con sistemas hospitalarios y clínicas para establecer sitios móviles en vecindarios de población hispana en Louisiana y Mississippi.

Es parte de la misión conocer a los hispanos donde están y cuando están disponibles.

“(Los hispanos) están trabajando en la hospitalidad. Están trabajando en tiendas de comestibles. Están trabajando en centros comerciales. Son trabajadores asalariados y debido al tipo de trabajo que realizan, no podrían trabajar de forma remota”, dijo la Dra. Shantel Hébert-Magee. Hébert-Magee es el director médico del Departamento de Salud de Luisiana para la región de Nueva Orleans.

Ha trabajado para proporcionar recursos en los sitios de prueba y vacunación del departamento para ayudar a las personas a sentirse cómodas con la atención médica.

“A veces nos dirigimos a la comunidad vietnamita. A veces nos dirigimos a la comunidad latina, a veces nos dirigimos a la comunidad afroamericana”, dijo.

Ella dice que a veces sus esfuerzos son simples pero efectivos, como tocar cierta música para calmar los nervios de las personas o proporcionar libros para colorear para los niños mientras los padres se hacen las pruebas de COVID-19. Pero el recurso más importante es tener un intérprete en el sitio para romper las barreras del idioma.

Hébert-Magee dice que encontrar a alguien que pueda hablar ciertos idiomas y dialectos puede ser un desafío a veces, pero es una tarea aún más difícil para las clínicas locales pequeñas como el Centro de Salud Comunitario NOELA, especialmente durante los picos.

“Cada vez que uno de nuestros empleados da positivo, no tenemos a nadie para reemplazarlo de inmediato”, dijo José Flores, Director de Mejora de la Calidad. Encontrar la manera perfecta de llevar información, pruebas y vacunas a la comunidad hispana ha sido un desafío, al igual que con otros grupos minoritarios.

Sin embargo, a través de mucha adversidad y trabajo duro, los trabajadores de la salud pudieron recibir disparos en las armas a un ritmo elevado.

“El rendimiento es más alto en nuestra población hispana en comparación con la población afroamericana y blanca en el estado de Luisiana”, dijo Hébert-Magee. Según cifras del Departamento de Salud del Estado de Luisiana, alrededor del 54% de la comunidad hispana del estado está totalmente vacunada, lo que equivale a unas 135,000 personas.

Pero algunos proveedores de atención médica esperan que ese número sea mayor.

“Es muy bajo, muy bajo. Porque la capacidad de vacunarse ha estado ahí”, dijo Ferreira.

Ferreira dice que uno de los desafíos ha sido la lucha contra la desinformación y la falta de información correcta en las redes sociales. Esas fueron algunas de las razones por las que la concejal de la ciudad de Nueva Orleans, Helena Moreno, se propuso como misión personal crear el Grupo de trabajo hispano al comienzo de la pandemia.

“Esta es la población de mayor crecimiento en la ciudad de Nueva Orleans y también en la parroquia de Jefferson. Entonces no pueden ser ignorados y no serán ignorados”, dijo Moreno.

El grupo de trabajo utiliza los esfuerzos combinados de Nueva Orleans, la parroquia de Jefferson, los sistemas hospitalarios, los medios de comunicación en español, los grupos de defensa y las organizaciones religiosas como el Apostolado Hispano. El grupo organizó sitios en su oficina de Kenner o en áreas con una fuerte presencia hispana en toda la región.

“Pudimos ofrecer muchas iglesias y lugares para que los hispanos no sintieran miedo ni tuvieran barreras culturales”, dijo el p. Sergio Serrano, O.P., Director del Apostolado Hispano, dijo.

Esa es la mentalidad que el grupo de trabajo quiere mantener durante el resto de la pandemia y ahora, con tanto acceso a la comunidad hispana, los organizadores quieren posiblemente expandir la coalición para emergencias más allá del COVID-19.

“Ahora que, con suerte, comenzamos a evolucionar fuera de esta pandemia, creo que el grupo de trabajo también debería evolucionar”, dijo Moreno.

Y con una cantidad cada vez mayor de opciones y recursos de atención médica para los hispanos, Magnani espera que más personas consideren arremangarse y ser modelos a seguir para el resto de la comunidad.

“Recibí la vacuna para protegerme a mí y a los demás y agradecería que otros decidieran hacer lo mismo”, dijo.

