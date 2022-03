Nueva Orleans levanta el mandato de máscara, mantiene el requisito de vacunas

NEW ORLEANS (WVUE) - Después de una de las celebraciones de Mardi Gras más eléctricas en la historia reciente, y la primera después de que la fiesta de una semana de 2021 fuera cerrada por COVID-19, los funcionarios de Nueva Orleans aliviaron las restricciones de coronavirus.

La directora de salud de la ciudad, la Dra. Jennifer Avegno, hizo el anuncio el miércoles.

El mandato de máscara interior se levantará a partir de las 6 a.m. del jueves. Avegno dijo que los funcionarios considerarán levantar el mandato de vacunas el 21 de marzo. Los funcionarios dicen que quieren ver si hay un aumento de COVID-19 después del Carnaval antes de levantar el mandato.

Más de 100 demandantes que se oponen a los mandatos demandaron a la alcaldesa LaToya Cantrell, al Departamento de Salud de Nueva Orleans y a Avegno, acusándolos de violar sus derechos constitucionales con restricciones que, según los funcionarios, han frenado la propagación del coronavirus y la enfermedad COVID-19 que genera. Una audiencia en la corte está programada para el jueves por la mañana, pero podría volverse discutible según las nuevas pautas.

Los demandantes dijeron en un comunicado:

“Sin la ayuda de ningún líder de la ciudad o de la legislatura de Luisiana, este grupo de padres de Luisiana se unió para lograr un cambio real para las familias de Nueva Orleans. Estamos felices de ver caer los mandatos en Nueva Orleans, demasiado tarde. Vimos a nuestros funcionarios electos locales negarse a seguir sus propios mandatos y no sufrir sanciones, a diferencia de los ciudadanos comunes a quienes se les negó el acceso a las empresas y a diferencia de nuestras empresas locales que fueron multadas por incumplimiento. No olvidaremos la hipocresía de nuestros supuestos líderes y lo que han hecho pasar a nuestras familias durante los últimos dos años. Celebramos esta victoria para nuestros fuertes papás y mamás osos y procedemos con más determinación que nunca para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder”.

Cantrell fue ridiculizada por aparecer sin máscara en su baile anual de Mardi Gras hace unas dos semanas. Ella restableció los mandatos de máscara a principios de enero y ha dicho que desde entonces los funcionarios de la ciudad considerarían levantar las restricciones después de Mardi Gras.

El departamento de salud del estado dijo a principios de este mes que no espera que los cientos de miles de turistas que llegan a la ciudad para el Mardi Gras provoquen un aumento en los casos de COVID-19.

“Estamos más o menos cuesta abajo aquí en Louisiana”, dijo el Dr. Dan Godbee, director médico en East Baton Rouge Parish.

