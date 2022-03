‘Tuvimos que sacarla nosotros mismos’: familia de Nueva Orleans atrapada en Polonia después de rescatar a su madre de Ucrania

NUEVA ORLEANS (WVUE) - Una pareja de Nueva Orleans, que ahora vive en Biloxi, viajó miles de millas para traer a su anciana madre de regreso a los Estados Unidos desde Ucrania, quien continúa en Polonia mientras esperan la tarjeta de residencia.

Bruce y Antonina Godfrey hicieron el viaje para rescatar a Hanna Khmyz, la madre de Antonina, de 80 años, de su ciudad natal de Khmelnytskyi mientras continúa la invasión rusa al país. Khmyz vivía con el sonido constante de las sirenas antiaéreas.

“Simplemente llegó a ignorarlos, y después de un tiempo, simplemente la cansó”, dijo Bruce Godfrey. “Sentimos que teníamos que venir y sacarla nosotros mismos”.

Antonina, que es de Ucrania, llamó a sus amigos de más de tres décadas. Consiguió que uno de ellos llevara a su madre a la frontera con Polonia.

“Estos amigos suyos de hace 30 años trajeron a mamá a la frontera”, dijo Bruce Godfrey. “Podrían haber cruzado fácilmente la frontera y venir con nosotros. Llevaron a mamá a la frontera, dieron la vuelta y regresaron a su ciudad natal. Eso para mí es simplemente asombroso”.

Un suspiro de alivio: Hanna finalmente estaba fuera de Ucrania.

“Ella está lista para venir”, dijo Antonina Godfrey. “Ella entiende que tiene que estar aquí porque hay una guerra, pero quiere volver a su casa. Es toda su vida. Ella dijo: ‘Es toda mi vida, son mis ahorros, lo es todo’”.

Condujeron de regreso a Varsovia, la capital de Polonia y la ubicación de la embajada estadounidense. Afortunadamente, el verano pasado solicitaron una tarjeta verde de residencia para Hanna.

Pero están atrapados en espiral. Bruce fue a la embajada y se puso en fila, le dijeron que tenía que volver con una cita e hizo una para el día siguiente.

Cuando regresó, el personal de la embajada le dijo que tenía el tipo de cita equivocado.

“Realmente solo quiero algo de dirección. Tengo muchas ganas de una reunión cara a cara para que me digan lo que tengo que hacer”, dijo. “Si tengo que hacer 100 pasos, dígame cuál es el número uno, el número dos y comenzaré a hacerlos”.

“Estamos un poco atascados en este momento”.

Esperan que alguien vea su historia y los ayude a obtener la tarjeta verde, que Bruce dijo que actualmente se encuentra en el Centro Nacional de Visas aquí en los EE. UU.

Dijo que hizo una cita, pero no es hasta el 7 de abril.

La historia de Hanna es solo una de muchas, ya que casi dos millones de ucranianos huyen de su país, algunos con nada más que la ropa que llevan puesta.

“Esta es la vida de las personas. Pones toda tu vida en algo y tienes que irte”, dijo Antonina Godfrey.

“Lo comparo con Katrina, pero después de Katrina, sabíamos que eventualmente todo estaría bien. Estas personas no saben eso en este momento”, dijo Bruce Godfrey. “Mirar la televisión es una cosa, mirar a estas mujeres y niños aquí, es totalmente otra cosa”.

A pesar de su situación actual, los Godfrey dijeron que están contentos de tener a Hanna y de saber que está a salvo de la guerra.

“Literalmente no puedo esperar para verla y abrazarla ya que no la he visto en tantos años”, dijo su nieta, Anna Kushnir. “Quiero que ella esté conmigo, quiero estar con ella. Ella me cuidó desde que era un bebé”.

