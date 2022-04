NOPD enfrenta problemas de personal policial

NEW ORLEANS (WVUE) - Después de otro fin de semana violento, en el que los recursos de la policía de Nueva Orleans se estiraron, más personas dicen que se necesita ayuda y que falta el esfuerzo de reclutamiento de NOPD.

El departamento pierde un oficial cada dos días, y la dotación de personal ahora se encuentra en niveles históricamente bajos, por debajo de mil oficiales, y muchos dicen que la ciudad necesita reforzar su plan para traer nuevos oficiales.

“El alcalde ha hablado de dar un aumento de sueldo, pero aún no ha ido más allá de la etapa de conversación”. dijo Rafael Goyeneche de la Comisión Metropolitana del Crimen.

Él dice que los aumentos salariales no solo atraerían a nuevos oficiales, sino que ayudaría a retener a los oficiales que están dejando el departamento a un ritmo alarmante, con una fuerza de tropas ahora alrededor de 500 menos de lo que él cree que se necesita.

“Si estamos haciendo esa proyección y decimos que perdemos 47 oficiales por trimestre para ver a 140 oficiales por debajo del mínimo histórico”, dijo Goyeneche.

Él dice que en este momento hay 18 reclutas en la academia de entrenamiento, pero ninguno de ellos se graduará a tiempo para patrullar las calles este año.

“Creo que necesitamos tener un esfuerzo de reclutamiento nacional,” Donovan Livaccari con el Fraternal Order of Police dijo.

Pero muchos dicen que faltan esfuerzos, en parte, porque ha caducado un contrato que la ciudad tenía anteriormente para evaluar a los nuevos oficiales potenciales fuera de la ciudad.

“Sabemos que una de las soluciones es contratar una empresa para administrar estas pruebas en todo el país para que no tenga que volar para tomar una prueba”, dijo Goyeneche.

Un veterano del grupo de apoyo policial que trabajó en esfuerzos de reclutamiento exitosos hace 20 años dice que la situación actual de la mano de obra ha ido más allá de una crisis. Dice que el departamento se encuentra actualmente en una súper crisis.

“En este momento las calles están inundadas de delincuencia y no estamos haciendo nada al respecto”, dijo Goyeneche.

El alcalde ha propuesto un plan para pagar cinco mil dólares a las nuevas contrataciones, así como bonos de antigüedad, pero hasta ahora ha sido detenido por el servicio civil.

“Hemos tomado bonificaciones a la Comisión de Servicio Civil que ha ido al Fiscal General, que con suerte emitirá una opinión, más temprano que tarde”, dijo la alcaldesa de Nueva Orleans, Latoya Cantrell.

but the head of the fraternal order of police says that plan doesn’t go far enough, in keeping excperienced officers happy, and on the force, where they could be instrumental in attracting new fellow officers.

Pero Livaccari dice que ese plan no es suficiente para mantener felices a los oficiales experimentados y en la fuerza, donde podrían ser fundamentales para atraer a nuevos compañeros oficiales.

See a spelling or grammar error in our story? Click Here to report it. Please include the headline.

Copyright 2022 WVUE. All rights reserved.