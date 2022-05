Niño revivido, 9 rescatados después de que el barco vuelca frente a Grand Isle, dice la agencia

GRAND ISLE (WVUE) - Una niña de 7 años que se encontraba inconsciente debajo del bote volcado de su familia fue rescatada y revivida el sábado (7 de mayo) gracias a los esfuerzos heroicos de un agente de la patrulla estatal y algunos buenos samaritanos, dijo el Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Louisiana.

El aterrador incidente ocurrió alrededor de las 6:40 p.m. cerca de los embarcaderos de roca en Grand Isle. Un bote con nueve personas a bordo intentaba salir de los muelles cuando comenzó a llenarse de agua y volcó.

El LDWF dijo que su sargento. Stephen Rhodes vio el barco en peligro mientras patrullaba la playa. Señaló a las personas en un vehículo todo terreno que pasaba para que lo llevaran de regreso a su camioneta estacionada que remolcaba a su lancha patrullera. Los mismos buenos samaritanos ayudaron a Rhodes a botar rápidamente su barco, y él corrió hacia el bote volcado que tenía ocho personas aferradas a su casco.

Los navegantes le dijeron a Rhodes que una niña de 7 años seguía desaparecida. Rhodes ayudó al grupo a subir a su bote patrullero e hizo señas a otro bote para que mantuviera su embarcación en su lugar. Luego, el agente se zambulló en el agua para buscar a la niña desaparecida, dijo la LDWF.

Rhodes encontró a la niña debajo del bote volcado y la subió a su bote patrullero. La niña no respondía, pero Rhodes comenzó la RCP y pudo hacer que la niña reviviera y respirara. Llevó a los sobrevivientes a tierra en Bridgeside Marina, donde un equipo de EMS que esperaba pudo estabilizar al niño. Luego, la niña fue trasladada en avión al Hospital de Niños en Nueva Orleans, donde la agencia dijo que se espera que se recupere por completo.

“Estamos extremadamente orgullosos de las acciones del sargento. Rhodes”, dijo el Coronel Chad Hebert de la División de Ejecución de la LDWF. “Hizo un trabajo excepcional al usar su buen juicio y su entrenamiento para ayudar a salvar la vida de esta joven y de los demás ocupantes de la embarcación volcada. “También me gustaría agradecer a todos los buenos samaritanos que ayudaron en este exitoso rescate. sargento Rhodes estaba patrullando solo y estos buenos samaritanos lo ayudaron a realizar este rescate más rápido. Ese tiempo ahorrado probablemente hizo posible resucitar a la joven”.

