Niños secuestrados de Mandeville recuperados de manera segura, sospechoso arrestado en Mississippi después de la Alerta Amber, dicen las autoridades

MANDEVILLE (WVUE) - Dos niños cuyo secuestro provocó una Alerta Amber se recuperaron de manera segura y su captor fue arrestado en Mississippi, dijo la policía de Mandeville el martes temprano (10 de mayo).

La policía dijo que el sospechoso Sergio “David” Hernández fue arrestado en Crystal Springs, Mississippi, y que Eileen De Leon Ramos, de 9 años, y Amaya Hernández, de 2 meses, fueron recuperadas “sanas y salvas”. Las autoridades dijeron que Sergio Hernández es el padre de la niña más joven.

La Policía Estatal de Luisiana emitió una Alerta Ámbar el lunes después de que Sergio Hernández, de 25 años, supuestamente secuestró a los niños alrededor de las 4 p.m. durante una discusión doméstica en una casa en Lafayette Street en Mandeville.

