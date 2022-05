Diputado de St. Tammany disparó en llamada de robo, sospechoso de 13 años bajo custodia, dice el alguacil

WALDHEIM, La. (WVUE) - Un diputado de la parroquia de St. Tammany recibió un disparo y resultó herido por un sospechoso de robo armado de 13 años, dijo el alguacil Randy Smith la madrugada del miércoles (25 de mayo). La agencia dijo que el joven sospechoso está bajo custodia.

Smith le dijo a Fox 8 que el agente Kenneth Doby recibió un disparo cuando él y otro agente tiraron al sospechoso al suelo al costado de una carretera, luego de verlo alejarse de Backroads Mercantile, una tienda de comestibles cerca de la intersección de las carreteras estatales 21 y 1083 en Waldheim que había sido robado alrededor de las 3 a.m.

Mientras efectuaba el arresto, Doby recibió un disparo, “debajo de la parte posterior de su chaleco antibalas”, dijo Smith. El veterano de cuatro años de la agencia St. Tammany continuó ayudando a su compañero a esposar al adolescente incluso después de recibir un disparo, luego fue llevado al Centro Médico Regional Lakeview en Covington para recibir tratamiento de emergencia.

“En este momento, parece que se recuperará por completo”, dijo Smith. “Somos muy afortunados. … Estamos agradecidos de que esté bien, porque podría haber sido mucho peor”.

Deputy Kenneth Doby was identified as the St. Tammany Parish Sheriff's Office lawman wounded Wednesday when shot by a 13-year-old armed burglary suspect. (St. Tammany Parish Sheriff's Office)

Doby se unió a la Oficina del Alguacil de la parroquia de St. Tammany en 2018, dijo Smith, después de comenzar su carrera policial en las oficinas del alguacil de las parroquias de Tangipahoa y Washington. Con St. Tammany, Doby fue nombrado “Diputado del trimestre” en enero de 2020.

Una publicación en las redes sociales decía que Doby “viene a trabajar con entusiasmo y demuestra una ética de trabajo ejemplar. Maneja fielmente sus llamadas de servicio y siempre está dispuesto a ayudar a un compañero de equipo si es necesario. ... Sus supervisores dijeron que él es el epítome de la definición de ‘ajetreo’, y que comprende y aprecia un concepto de equipo y busca el consejo de agentes experimentados”.

La publicación también mencionó que Doby tenía antecedentes militares no especificados, que según la agencia “ha jugado un papel importante en contribuir a su manera educada y profesional al interactuar con los ciudadanos”.

See a spelling or grammar error in our story? Click Here to report it. Please include the headline.

Copyright 2022 WVUE. All rights reserved.