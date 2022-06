Repetición tormentosa: NOAA predice una temporada alta de huracanes en el Atlántico

NEW ORLEANS (WVUE) - Los meteorólogos federales pronostican una séptima temporada consecutiva de huracanes en el Atlántico inusualmente ocupada.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica predijo el martes que el verano en el Atlántico producirá de 14 a 21 tormentas con nombre, seis a 10 se convertirán en huracanes y tres a seis se convertirán en huracanes mayores con vientos superiores a 110 mph. Incluso con cambios normales hacia arriba para reflejar temporadas de tormentas más activas en las últimas décadas, estas predicciones están por encima del promedio de 30 años de 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes importantes.

El Centro Nacional de Huracanes se quedó sin nombres para las tormentas del Atlántico en los últimos dos años, con un récord de 30 tormentas con nombre en 2020 y 21 el año pasado. En los últimos cinco años ha habido más huracanes de categoría 4 y 5 que han tocado tierra en los Estados Unidos que en los 50 años anteriores combinados.

Esta temporada de huracanes “va a ser similar a la del año pasado y, dado que solo necesita una tormenta fuerte para afectar su vida de manera dramática, si no planifica en torno a esta perspectiva, está planeando fracasar”, dijo el administrador de la NOAA, Rick Spinrad, a The Associated Press Martes. “Puede llevar esta perspectiva al banco literalmente cuando se trata de proteger su propiedad”.

Todos los factores meteorológicos apuntaban a una temporada más activa, dijo Matthew Rosencrans, principal pronosticador de perspectivas de la temporada de huracanes del Centro de Predicción Climática de la NOAA. Señaló una tendencia de varias décadas a más tormentas en el Atlántico, una temporada activa de monzones en África occidental, La Niña, el enfriamiento natural y ocasional de partes del Pacífico ecuatorial que cambia el clima en todo el mundo, y temperaturas oceánicas más cálidas de lo normal. , que según los científicos están avivados por el cambio climático.

Varios expertos externos en huracanes están de acuerdo con la NOAA en que las condiciones del Atlántico están maduras para otra temporada activa de huracanes. Dicen que La Niña reduce la cizalladura del viento que podría decapitar a las tormentas. El agua más cálida, aproximadamente medio grado más caliente (0,3 grados Celsius) que el año pasado en las áreas de formación de tormentas, según Rosencrans, sirve como combustible para huracanes. Una reducción de las partículas de contaminación en el aire ha eliminado el enfriamiento artificial en el Atlántico y un nuevo estudio lo relaciona con el aumento de las tormentas.

La semana pasada, el presidente Joe Biden también advirtió a la nación sobre la llegada de “otra dura temporada de huracanes”.

“Estamos viendo que estas tormentas ocurren con más frecuencia. Duran más”, dijo la directora de FEMA, Deanne Criswell, en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. NOAA dice que 13 personas en la ciudad murieron durante el huracán Ida y 11 de ellas murieron en sótanos inundados. También es el décimo aniversario de la supertormenta Sandy, un huracán degradado que se convirtió en uno de los desastres meteorológicos más costosos en la historia de Estados Unidos con inundaciones masivas en Nueva York.

“Hemos visto un cambio tan dramático en el tipo de eventos climáticos que podrían verse como resultado del cambio climático”, dijo Criswell.

NOAA dijo que hay un 65% de posibilidades de una temporada de huracanes “por encima de lo normal”, un 25% de posibilidades de una temporada normal y solo una posibilidad entre 10 de una temporada inusualmente tranquila.

Un indicador clave, que tiene en cuenta la cantidad de tormentas, qué tan fuertes son y cuánto duran, se llama índice de energía ciclónica acumulada o ACE y Rosencrans dijo que este año podría ser tanto como el doble de lo normal desde 1950. El cálculo se usa para determinar qué es una temporada promedio y qué está por encima del promedio.

El ACE promedio desde 1950 está apenas por debajo de 100, mientras que los últimos seis años han oscilado entre 132 y 225 en 2017.

Ese período de seis años consecutivos por encima del promedio es un récord, superando la antigua marca de tres años seguidos, dijo Phil Klotzbach, investigador de huracanes y meteorólogo estacional de la Universidad Estatal de Colorado. Dijo que es muy probable que el récord se extienda a siete este año.

“Es realmente extraño que hayamos tenido seis temporadas consecutivas tan activas”, dijo Brian McNoldy, investigador de huracanes de la Universidad de Miami.

Las predicciones de NOAA se combinan con otros diez equipos meteorológicos (gubernamentales, universitarios y privados) que han hecho sus predicciones para la temporada de huracanes. El promedio de sus predicciones es de 20 tormentas con nombre, ocho que se convertirán en huracanes y cuatro que se convertirán en grandes huracanes.

Debido a que La Niña tiene un efecto diferente en el Pacífico y las condiciones generalmente son opuestas, a principios de este mes la NOAA pronosticó una temporada de tormentas en el Pacífico más tranquila de lo normal.

