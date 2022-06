NOLA Ready prepara a los locales para la temporada activa de huracanes

NEW ORLEANS (WVUE) - Con una temporada de huracanes activa, las agencias de emergencia de Nueva Orleans están al límite tratando de asegurarse de que los residentes estén al tanto de lo que deben hacer para prepararse para las tormentas, especialmente si una se dirige hacia la ciudad.

“No mas importante es estar conectado con la informacion de la ciudad,” dijo Lizette Toto.

Toto trabaja para NOLA Ready, la agencia de alerta de emergencia de la ciudad, dice que la mejor manera de prepararse para posibles tormentas es hacer un plan que funcione para usted, ya sea que elija evacuar o quedarse.

Ella dice que Nueva Orleans toma una decisión 72 horas antes de que llegue una lluvia importante al área si ordena o no una evacuación obligatoria.

Si lo hace, las autopistas y las interestatales estarán en contraflujo para que todos puedan salir del área de manera segura. Toto dice que es mejor tener un plan con suficiente anticipación en caso de que necesite irse rápidamente.

“Tener esos planes listos. Llenar un tanque de gas del carro, tener un listo de contactos de familiares que puedes llamar dentro de la cuidad y fuera de la cuidad,” dijo Toto.

También dice que hay formas de evacuar a las personas que no tienen un automóvil. Simplemente, preséntese en una estatua de evacuación o parada de autobús antes de que llegue un huracán y los autobuses gratuitos lo llevarán al Smoothie King Center.

No necesita ninguna documentación, pero es mejor tener suministros de emergencia con usted en una bolsa pequeña.

Hay más información sobre lo que necesita empacar en caso de que evacúe o se quede durante una tormenta en su sitio web. Toto también aconseja a las personas que se suscriban a las alertas de NOLA Ready enviando un mensaje de texto con la palabra “NOLAREADY” al 77295..

