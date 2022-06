Entergy recomienda fijar su termostato a 78° este verano para ahorrar dinero

NUEVA ORLEANS (WVUE) - Hace calor y muchas personas han visto un incremento en las cuentas de electricidad a medida que la temperatura aumenta.

“Está hirviendo”, dijo Gabrielle Hillman, residente de Metairie. “Hemos estado tratando de utilizar mejor el modo ecológico de nuestro aire acondicionado, pero luego llegas a casa y está a 80 grados”.

A medida que Luisiana se acerca a niveles récord y se siente como si tuviera temperaturas de tres dígitos, no hay mucho que uno pueda hacer para mantenerse fresco: encender el aire acondicionado y pagar el precio.

Nick Caillouet dice que no le sorprende ver facturas más caras durante el siempre implacable verano sureño.

“Estoy usando el aire acondicionado a 70 grados pase lo que pase porque estoy afuera todo el día. Necesito volver a casa para respirar aire fresco”, dijo.

Las temperaturas exteriores más altas requieren más energía para enfriar su hogar, lo que significa que las facturas aumentan cuando busca refrescarse del sofocante verano.

“Durante esta época del año, esa unidad de aire acondicionado básicamente le está costando más de la mitad de su factura de electricidad”, dijo Sandra Diggs-Miller, vicepresidenta de Servicio al Cliente de Entergy New Orleans. “Eso es antes de llegar a los electrodomésticos, las luces y todas las demás cosas conectadas”.

Ella dijo que el aumento en los costos de combustible ha llevado a facturas más altas.

“El costo del gas natural ha aumentado exponencialmente desde febrero”, dijo Diggs-Miller. “Quiero que los clientes sepan que el cobro por combustible fluctúa según el uso personal”.

Ella recomienda que la gente ajuste su termostato a 78 grados para ahorrar dinero.

“Cualquier grado por debajo (de 78) en realidad puede aumentar su factura hasta en un 3%. Entonces, si está bajando su aire acondicionado a 72 grados, ya ha aumentado su factura de electricidad en un 18% ese mes”, dijo Diggs-Miller.

Si bien algunos pueden cuestionar esa recomendación, dijo que los costos de refrigeración pueden representar hasta el 55 % de su consumo mensual de energía.

Los calurosos meses de verano añaden estrés a la red de energía local. Eric Smith, director asociado del Instituto de Energía de la Universidad de Tulane, dijo que la red en Louisiana es lo suficientemente fuerte como para manejar el aumento.

“Generalmente no perdemos energía por el calor. Quiero decir que estamos acostumbrados, ya sabes. Esa no es nuestra situación normal. Donde perdemos energía catastróficamente es con los huracanes”, dijo.

Este verano, otras áreas del país se están preparando para apagones continuos causados por el calor y el estrés que genera en la red eléctrica de la nación, como resultado del cierre de las plantas de combustibles fósiles y un mayor impulso para las fuentes de energía alternativas.

Smith dice que Louisiana está en una posición mucho mejor que otros estados gracias al alto consumo de energía industrial.

“Tenemos una red bastante bien desarrollada con una excepción evidente... que es que Texas no tiene muchas interconexiones con nadie, incluido Luisiana. Pero tenemos buenas interconexiones con Mississippi, Arkansas, incluso Oklahoma”, dijo, lo que permite que el estado compre energía de los estados vecinos en situaciones de emergencia siempre que las conexiones funcionen.

“Es una cuestión de cuánto estrés vas a someter al sistema. Nunca se puede garantizar que no va a pasar nada”, dijo Smith. “Pero lo que quieres hacer es deshacerte de las cosas obvias que tienden a suceder con más frecuencia, como los cables que se caen o la pérdida de suministro de combustible que es predecible”.

Smith dice que la red eléctrica de Luisiana está “en bastante buen estado” después del huracán Ida hace casi 10 meses.

“La mayor debilidad a largo plazo es que no generamos gran parte de nuestra energía localmente. Todo está siendo traído desde fuera de la parroquia de Orleans”, dijo.

A medida que otros estados cambien a formas de energía más ecológicas, Smith dijo que esos estados aún necesitarán un respaldo para emergencias, como sequías, incendios forestales e incluso huracanes.

“Cuando se trata de energía eólica y solar, e hidroeléctrica hasta cierto punto, se trata de fuentes intermitentes, y tienen la costumbre de apagarse cuando menos se necesita”, dijo, y agregó que pueden ser poco confiable si las condiciones no son favorables. “Pero tiene que instalar simultáneamente una fuente de alimentación de respaldo y ese es uno de los problemas que han tenido [estados como] California. Afortunadamente, Luisiana tiene dos fuentes principales de energía: nuclear y gas natural’, dice.

Los campos de energía eólica y solar a menudo requieren miles de acres de tierra, algo que Luisiana no puede permitirse. Debido a esto, Smith predice que la energía nuclear dominará el espacio “verde” del consumo de energía.

“La energía nuclear tiene mucho potencial para suministrar energía limpia y la capacidad de ser confiable con una huella más pequeña por kilovatio-hora que cualquier otra cosa que estamos haciendo actualmente”, dijo Smith.

En general, Smith dice que Louisiana está en una buena posición y probablemente no verá apagones este verano como otros estados.

“Creo que Luisiana probablemente se quejará mucho porque eso es lo que hacemos, pero el hecho es que, si pasas tiempo analizando otras partes del país, tienen problemas mucho peores con el suministro de energía que nosotros”.

Diggs-Miller dice que el trabajo continúa fortaleciendo la red en el sureste de Luisiana y cree que Entergy está lista para la temporada de huracanes. Ella dijo que el gigante de la energía tiene un plan de respuesta a huracanes y está trabajando en estrecha colaboración con la ciudad de Nueva Orleans y la Junta de Agua y Alcantarillado.

Entergy ofrece planes de pago personalizados y asistencia para el pago de facturas a quienes califican. Entergy también ofrece evaluaciones gratuitas de viviendas para ayudar a los propietarios e inquilinos a determinar cómo mantener sus viviendas frescas y ahorrar dinero.

