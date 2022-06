VER: alcaldesa de Nueva Orleans rompe altercado en el baño de un espectáculo de hip-hop

NUEVA ORLEANS (WVUE) - La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, fue elogiada por tomar medidas y romper un altercado en un baño durante un espectáculo de rap el sábado (18 de junio) por la noche.

El artista de hip-hop Rob49 se presentaba en The Fillmore NOLA cuando, según los informes, estalló un altercado en el baño de mujeres.

El video de un teléfono celular ampliamente difundido en las redes sociales muestra a la alcaldesa Cantrell con una mujer afuera de los excusados. La mujer golpea una de las puertas y le pone la mano en la cara a la alcaldesa. Por un instante, la mujer empuja a Cantrell, a quien se puede escuchar decir “no me toques”.

La oficina de la alcaldesa dice que ella estaba interviniendo y calmando la situación.

“Al presenciar un altercado, la alcaldesa actuó de la manera que ella siempre implora a nuestros residentes: ‘si ven algo, hagan algo’”, dijo el director de comunicaciones de la alcaldesa, Gregory Joseph, en un comunicado el domingo.

En un segundo video, Rob49 aplaude a Cantrell por sus acciones.

“Quiero darle a ‘Teedy’ un premio especial por ser la mejor alcaldesa que jamás haya tenido Nueva Orleans”, dijo después de saltar sobre la barandilla y entregarle una placa la alcaldesa.

“No estaba peleando en el baño”, dice Cantrell a la multitud. “Estaba rompiendo la pelea. ¡Mostrando amor!”

El concierto se llevó a cabo después de un partido de baloncesto de celebridades ese mismo día con el exjugador de LSU y actual jugador de los Tampa Bay Buccaneers, Leonard Fournette, y el defensa favorito de los fanáticos de los Saints, C.J. Gardner-Johnson.

