Una adolescente de North Shore queda ciega y otra permanece en coma tras disparos en Venetian Isles

SLIDELL, La. (WVUE) - Dos familias de North Shore, continúan agobiadas por lo sucedido a sus hijas el 9 de junio.

El Departamento de Policía de Nueva Orleans dice que Jordan Mitchell, de 19 años, de Slidell, supuestamente recogió a dos niñas, de 14 y 15 años, de la parroquia de St. Tammany, las llevó a Venetian Isles y le exigió a la joven de 14 años que tuviera relaciones sexuales con él.

Al ella rehusarse, apuntando con un arma, obligó a la joven de 15 años a practicarle sexo oral.

Luego, le disparó varias veces en el cuerpo y la cabeza, y le disparó una vez a la niña de 14 años en la cabeza y las dejó tiradas al lado de la carretera de Chef Menteur Highway y Marques Road alrededor de las 5:30 de la mañana.

Mitchell ahora está bajo la custodia de NOPD y enfrenta dos cargos de intento de asesinato y violación en primer grado. El 22 de junio, un juez rechazó una solicitud de no fianza. Sus tres cargos tienen su fianza total de $1 millón.

Dos jóvenes de 17 años de Slidell también fueron arrestados por dos cargos principales de intento de asesinato en primer grado y no buscar ayuda.

La madre de la joven de 15 años no quiso ser identificada, pero dice que los tres sospechosos eran compañeros de escuela de las adolescentes.

“La verdad es que todos eran amigos. Las niñas nunca pensaron que harían algo así”, dijo la madre.

Fox 8 fue informado de que las dos niñas fueron con los sospechosos a una gasolinera cercana. Ahí fue donde ambas fueron retenidas a mano armada y transportadas al área Venetian Isles.

La madre de la joven de 15 años recuerda cómo lucía su hija después de la tragedia.

“La vi en el hospital con la cara toda ensangrentada”, dijo.

La madre dice que su hija recibió un disparo en la cabeza, dejando a la adolescente ciega del ojo izquierdo.

“Estoy agradecida con Dios porque la mantuvo con vida. Porque los médicos dijeron que ese tipo de herida de bala la habría matado”, dijo.

Dice que la niña de 14 años todavía está en coma.

“La mamá está muy triste en este momento. Ella está ahí a su lado dándole fuerza a su hija. En el nombre de Dios, espero que se recupere”, dijo la madre de la joven de 15 años.

En cuanto a su propia hija, dice que su vida cambió para siempre

“Me dijo que no quiere ir a la escuela. Y le dije que veremos cómo puede tomar clases en casa o hacerlo todo en línea”, dijo.

La madre insta a los padres a vigilar de cerca a sus hijos y ser conscientes de con quién están hablando.

“Mira quién está con tus hijos, quiénes son sus amigos. No confíes en todos porque no quieres experimentar lo que he pasado”, dijo.

