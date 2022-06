Fuente AP: Encuentran al menos 40 muertos en la parte trasera de un camión

SAN ANTONIO (AP) - Cuarenta y seis personas fueron encontradas sin vida y 16 más fueron trasladadas a hospitales después de que un camión con remolque que contenía a presuntos migrantes fue hallado el lunes en una remota carretera en el suroeste de San Antonio, según autoridades.

Un trabajador de la ciudad fue alertado de la situación por un grito de ayuda poco antes de las 6 p.m. el lunes, dijo el jefe de policía William McManus. Los oficiales llegaron y encontraron un cuerpo en el suelo afuera del tráiler y una puerta del tráiler parcialmente abierta, dijo.

De los 16 que fueron transportados a hospitales con enfermedades relacionadas con el calor, 12 eran adultos y cuatro niños, dijo el jefe de bomberos Charles Hood. Los pacientes estaban calientes al tacto y deshidratados, y no se encontró agua en el tráiler, dijo.

Tres personas fueron detenidas, pero no estaba claro si estaban relacionadas con la trata de personas, dijo McManus.

Los que estaban en el tráiler formaban parte de un presunto intento de contrabando de migrantes hacia Estados Unidos, y la investigación estaba a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo McManus.

Los que estaban en el tráiler estaban en un presunto intento de contrabando de migrantes en el sur de Texas, según un funcionario que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la información no había sido autorizada para su divulgación pública.

Puede ser la tragedia más mortífera entre las miles de personas que han muerto intentando cruzar la frontera de Estados Unidos desde México en las últimas décadas. Diez migrantes murieron en 2017 tras quedar atrapados dentro de un camión que estaba estacionado en un Walmart en San Antonio. En 2003, 19 migrantes fueron encontrados en un camión al sureste de San Antonio.

Los grandes camiones surgieron como un método de contrabando popular a principios de la década de 1990 en medio de un aumento en la vigilancia de la frontera de EE. UU. en San Diego y El Paso, Texas, que en ese entonces eran los corredores más concurridos para los cruces ilegales.

Antes de eso, la gente pagaba pequeñas tarifas a los operadores familiares para que cruzaran una frontera en gran parte desprotegida. A medida que cruzar se volvió exponencialmente más difícil después de los ataques terroristas de 2001 en los EE. UU., los migrantes fueron conducidos a través de terrenos más peligrosos pagando miles de dólares más.

El calor representa un grave peligro, especialmente cuando las temperaturas pueden aumentar considerablemente dentro de los vehículos. El clima en el área de San Antonio estuvo mayormente nublado el lunes, pero las temperaturas se acercaron a los 100 grados.

Spagat informó desde San Diego, Calif.

