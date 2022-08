Entergy publica nuevos detalles sobre la asistencia para el pago de facturas

NUEVA ORLEANS (VivaNOLA) - Entergy Louisiana y Entergy New Orleans prometieron recientemente $4.4 millones para clientes residenciales elegibles en todo el estado para asistencia con el pago de facturas. Los clientes pueden presentar su solicitud a través de su United Way local a partir del miércoles 17 de agosto a las 9 a.m.

Los clientes que califiquen pueden solicitar en línea un crédito único de $150 en su factura de servicios públicos por orden de llegada. Para solicitar el crédito por única vez se requerirá la siguiente documentación:

Identificación con foto (licencia de conducir o identificación emitida por el estado, pasaporte)

Primera página de la(s) declaración(es) de impuestos de 2021

2021 W(2)

Último(s) recibo(s) de pago

Formulario(s) 1099 o 1042S de la Administración del Seguro Social

El proceso en línea de United Way permitirá a los clientes cargar estos documentos requeridos para completar el envío de su solicitud. Las solicitudes se procesarán y administrarán a través de los siguientes socios de United Way:

Si bien las solicitudes estarán disponibles en línea en las páginas web de United Way antes mencionadas, los socios de United Way proporcionarán detalles adicionales de la solicitud dentro de sus respectivas parroquias.

Para calificar, los clientes deben tener un ingreso familiar total de hasta el 250% del nivel federal de pobreza, lo que equivale a $69,000 para una familia de cuatro. Se recomienda a los clientes que visiten www.entergy.com/answers para obtener la información más actualizada sobre asistencia con las facturas.

Junto con la promesa de $ 4.4 millones, se hará una donación suplementaria de $ 425,000 al programa The Power to Care de Entergy para ayudar a los adultos mayores de bajos ingresos y clientes con discapacidades en Louisiana con sus facturas. La donación suplementaria a The Power to Care se suma a los $1.4 millones que ya se han donado a The Power to Care para adultos mayores de bajos ingresos y clientes con discapacidades en Louisiana.

Además de una donación suplementaria para The Power Care, se otorgarán subvenciones por un total de $450,000 a organizaciones locales sin fines de lucro en Luisiana. La información sobre esas organizaciones se proporcionará una vez que sean seleccionadas.

Los clientes que califiquen para los créditos de factura de $150 recibirán información por mensaje de texto, correo electrónico y llamadas telefónicas. Si los clientes sospechan una estafa, deben llamarnos al 1-800-ENTERGY o visitar entergy.com/scams para obtener más información.

