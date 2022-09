Fiona Golpea Islas Turcas y Caicos, Puerto Rico aún aturdido. Evaluaciones de daños en República Dominicana.

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) - El huracán Fiona azotó las islas Turcas y Caicos el martes como una tormenta de categoría 3 después de devastar a Puerto Rico, donde la mayoría de las personas permanecieron sin electricidad o agua corriente.

Las condiciones de huracanes estaban criticando a Grand Turk, la pequeña isla de la capital del territorio británico, el martes por la mañana después de que el gobierno impuso un toque de queda e instó a las personas a huir de áreas propensas a inundaciones.

La tormenta se centró a solo 10 millas (15 kilómetros) de la isla, con vientos huracanados que se extienden hasta 30 millas (45 kilómetros) del centro.

“Las tormentas son impredecibles”, dijo el primer ministro Washington Misick en un comunicado de Londres, donde asistía al funeral de la reina Isabel II. “Por lo tanto, debe tomar todas las precauciones para garantizar su seguridad”.

Fiona tenía vientos máximos sostenidos de 115 mph (185 kph) y se movía hacia el norte-noroeste a 10 mph (17 kph), según el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU., que dijo que la tormenta probablemente se fortalecerá aún más en una categoría 4 de huracán, mientras se acerca a Bermudas el viernes.

Se pronostica que deberá debilitarse antes de llegar al este de Canadá durante el fin de semana.

La amplia tormenta seguía dejando caer abundantes lluvias sobre la República Dominicana y Puerto Rico, donde un hombre de 58 años murió después de que la policía dijo que fue arrastrado por un río en la ciudad central de la montaña de Comerio.

Otra muerte estaba vinculada a un apagón de electricidad: un hombre de 70 años fue quemado hasta la muerte después de que intentó llenar a su generador con gasolina mientras estaba en funcionamiento, dijeron las autoridades.

Partes de la isla habían recibido más de 25 pulgadas (64 centímetros) de lluvia y el martes llovió más.

El general Narciso Cruz de la Brigada de la Guardia Nacional describió la inundación como histórica.

“Hubo comunidades inundadas por la tormenta que no se inundaron con María”, dijo, refiriéndose al huracán de 2017 que causó casi 3.000 muertes. “Nunca he visto algo así”.

Cruz dijo que 670 personas han sido rescatadas en Puerto Rico, incluidas 19 personas en una casa de retiro en la ciudad de Cayey en el norte de Cayey que estaba en peligro de colapsar.

“Los ríos rompieron sus orillas y las comunidades quedaron cubiertas”, dijo.

Algunos fueron rescatados por medio de kayaks y botes, mientras que otros se ubicaron en la pala de una excavadora y fueron levantados a un terreno más alto.

Se lamentó de que algunas personas se negaron a abandonar su casa, y agregó que los entendió.

Es la naturaleza humana”, dijo. “Pero cuando vieron que sus vidas estaban en peligro, decidieron irse”.

El golpe de Fiona se hizo más devastador porque Puerto Rico aún no se ha recuperado del huracán María, que destruyó la red eléctrica en 2017. Cinco años después, más de 3.000 casas en la isla todavía están cubiertas por lonas azules.

Las autoridades dijeron el lunes que al menos 2.300 personas y unas 250 mascotas permanecieron en refugios en toda la isla.

Fiona provocó un apagón cuando golpeó la esquina suroeste de Puerto Rico el domingo, el aniversario del huracán Hugo, que impactó la isla en 1989 como una tormenta de categoría 3.

Para el martes por la mañana, las autoridades dijeron que habían restaurado el poder a más de 285.000 de los 1,47 millones de clientes de la isla. El gobernador Pierluisi advirtió que podría pasar días antes de que todos tengan electricidad.

El servicio de agua se redujo a más de 837.000 clientes, dos tercios del total en la isla, debido al agua turbia en las plantas de filtración o la falta de energía, dijeron las autoridades.

No se espera que Fiona amenace a EE. UU. continental.

En la República Dominicana, las autoridades informaron una muerte: un hombre golpeado por un árbol que cayó. La tormenta desplazó a más de 12.400 personas y aisló al menos dos comunidades.

El huracán dejó varias carreteras bloqueadas, y un muelle turístico en la ciudad de Miches fue gravemente dañado por las altas olas. Al menos cuatro aeropuertos internacionales estaban cerrados, dijeron las autoridades.

Cerca de 800 personas fueron evacuadas a zonas más seguras y mas de 700 acudieron a albergues.

El presidente dominicano, Luis Abinader, dijo que las autoridades necesitarían varios días para evaluar los efectos de la tormenta.

Fiona anteriormente azotó el este caribeño, matando a un hombre en el territorio francés de Guadalupe cuando las aguas de las inundaciones se llevaron la casa, dijeron las autoridades.

