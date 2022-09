Se espera que Ian se convierta en categoría 4 al ingresar al Golfo

NUEVA ORLEANS (WVUE) -- La tormenta tropical Ian se consolida en el Caribe y se espera que se intensifique rápidamente en los próximos días.

Ian pasará de tormenta tropical a huracán de categoría 4 en aproximadamente dos días a medida que avanza hacia el Golfo de México.

La mayoría de los modelos coinciden en que Ian se convertirá en un huracán grande y peligroso, ahora que las condiciones se están volviendo más favorables en el noroeste del Caribe y el sur del Golfo.

Aunque algunos modelos de trayectoria han tendido un poco hacia el oeste, es probable que Louisiana y Mississippi experimenten poco, o ningún impacto por esta tormenta. El área de mayor amenaza es Florida y se espera que toque tierra esta semana en cualquier lugar desde Fort Myers en la costa oeste del estado hasta Apalachicola en la península.

Debido a la extensión de la línea costera y la trayectoria de la tormenta, es difícil pronosticar un punto exacto de llegada a tierra por el momento.

Los impactos de las bandas de la tormenta podrían alcanzar el sureste de Luisiana con fuertes vientos durante varios días esta semana. Los vientos podrían llegar con ráfagas de más de 40 millas por hora, pero al ser vientos de la parte norte de la tormenta minimizaran el riesgo de inundación costera.

