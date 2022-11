La policía de Kenner recibe más de 50 denuncias de estafas con criptomonedas

KENNER (WVUE) - La policía de Kenner advierte a las personas que solo hagan negocios con empresas autorizadas y de buena reputación después de más de 50 quejas contra CFX Crypto Currency.

Los funcionarios dicen que la compañía tiene su sede en Houston, TX y oficinas satélite centrales en todo el país, incluido Kenner. El 16 de septiembre, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una orden de restricción temporal contra la empresa, impidiéndole vender más criptomonedas y congelando todos los activos.

La SEC alega que los jefes de la empresa, Mauricio Chavez y Giorgio Benvenuto, se dirigieron a inversores latinos con criptoactivos fraudulentos y no registrados. Los demandados finalmente recaudaron más de $12 millones de más de 5,000 inversionistas.

Los oficiales de policía de Kenner dicen que continúan presentando quejas contra la compañía y enviando esa información a la SEC para su investigación. Varios residentes de Kenner le dijeron a FOX8 que gastaron hasta $ 10,000 para invertir en la moneda criptográfica, y ahora tienen poca o ninguna orientación sobre cómo recuperar su dinero.

