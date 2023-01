Los clientes de Entergy Louisiana pagarán $1500 millones adicionales por las reparaciones del huracán Ida

METAIRIE (VivaNOLA) - Cerca de un millón de clientes de Entergy Louisiana pagarán una factura de reparación de $1500 millones después del huracán Ida.

La compañía de servicios públicos dice que los clientes residenciales verán agregados alrededor de $5.50 a su factura mensual durante los próximos 15 años para cubrir los costos restantes del equipo eléctrico dañado y los miles de trabajadores de servicios públicos que se apresuraron a restaurar la energía después de la gran tormenta. La tarifa solo se aplicaría a los clientes de Entergy Louisiana, no a los clientes de Entergy New Orleans.

Entergy solicitó originalmente casi $1,700 millones en financiamiento para las reparaciones, pero la Comisión de Servicios Públicos negoció para reducir la propuesta en alrededor de $180 millones.

El financiamiento fue aprobado 3 a 2 por la comisión, pero no antes de que el Comisionado del Distrito 5, Foster Campbell, y el Comisionado del Distrito 3, recién electo, Davante Lewis, votaran en contra de la medida.

Lewis expresó su preocupación por agregar otra tarifa para pagar las reparaciones por tormentas después de que la comisión aprobara una tarifa por tormentas de $3.2 mil millones en febrero de 2022.

“He estado en el trabajo solo 19 días y la cantidad de quejas que mi oficina ha recibido de los consumidores que se enfrentan a la desconexión y al servicio poco confiable es simplemente catastrófica”, dijo Lewis. “Estos votos no son tan simples como los hacemos parecer. Estas son personas de la vida real. Todos en la comisión pueden pagar cinco dólares. No todos en el estado pueden pagar cinco dólares. Tenemos que dejar de pensar en (las personas) en la sala y comenzar a pensar en las personas que no están en la sala”.

Lewis está preocupado por lo que haría una tarifa adicional si los precios de la gasolina se disparan nuevamente o si otra tormenta se dirige hacia Luisiana. También le preocupa lo que significa para las familias que luchan por comprar comestibles.

“La inflación es real en este momento”, dijo Alex Howard, residente de Metairie.

Howard dice que su familia solía sobrevivir con alrededor de $100 a la semana para comprar comestibles, pero ahora dice que se ha duplicado. Si bien paga la electricidad a una tarifa fija, dice que le preocupa cómo les irá a sus seres queridos y a otras personas a medida que aumenta el costo de vida.

“Entergy ya está agregando tanto, tantas tarifas y agregando más. No creo que sea justo”, dijo. “Todo está subiendo, pero nuestra paga en el trabajo no está subiendo, así que realmente no sé cómo me las arreglaré”.

Un aumento en los costos de la electricidad también es una preocupación para las pequeñas empresas como La Cocina de Antonio. El catering Antonio Hernandez dirige las operaciones a través de su casa en Metairie. Él dice que el negocio se ha mantenido estable de cara al nuevo año, pero le preocupa perder clientes si el costo de cocinar se dispara.

“Tengo mucho miedo de la factura de la luz. Nunca pagué más de $200 y las últimas facturas han sido de $200 o más”, dijo Hernández. “Tengo que subir mis precios para mantener la calidad de la comida para que mi negocio siga funcionando. Pero a algunas personas no les gusta que suban los precios”.

Para frenar los picos de precios de la energía en el futuro, Lewis dice que quiere una auditoría independiente del proceso de recuperación de tormentas. Dice que eso permitiría a la Comisión de Servicios Públicos tener una mejor comprensión de cómo las empresas de servicios públicos evalúan los daños causados por las tormentas y determinan qué reparaciones pagan y qué pagan los clientes.

“No creo que sea una solución sostenible decir que cada vez que llega un huracán y se daña el equipo, los consumidores tienen que pagar porque ese es el modelo que hemos establecido. No creo en ese modelo. No creo que sea apropiado. No creo que sea solo para nuestra gente”, dijo.

Entergy Louisiana rechazó una entrevista con FOX8 pero envió una declaración que decía:

El 18 de enero, la Comisión de Servicios Públicos de Louisiana aprobó la solicitud de Entergy Louisiana para financiar $1500 millones en costos de tormentas utilizando bonos de bajo costo a través de un proceso llamado titulización. Esta titulización permite que los costos se financien con capital generalmente de menor costo y, junto con las titulizaciones tormentosas previamente aprobadas, se prevé que ahorre a los clientes miles de millones a largo plazo en comparación con otros métodos de financiamiento. Los costos que se financian están relacionados con la restauración del sistema eléctrico después del huracán Ida, que trajo vientos históricos y daños a nuestras costas en agosto de 2021. Entergy Louisiana y LPSC trabajaron para asegurar aproximadamente $1 mil millones para la recuperación de Ida en febrero de este año. Para disminuir el impacto en las facturas de los clientes, los costos se cobrarán durante un plazo esperado de 15 años a través de una línea que aparece en las facturas mensuales, similar a la recuperación de huracanes anteriores como Laura, Delta y Zeta. El efecto de la factura mensual para un cliente residencial de 1000 kWh se estima en alrededor de $5,50 al mes, pero podría cambiar según las tasas de interés al momento de la emisión de los bonos. Si bien el nuevo cargo mensual podría incluirse en las facturas a partir de abril, depende de cuándo se cierre el financiamiento. Entergy Louisiana continúa abogando por el alivio federal de desastres y, en cualquier medida, a la compañía se le reembolsa una parte de los costos de la tormenta. , reducirá los futuros impactos de facturas relacionados con Ida. Además, la compañía continúa buscando ayuda federal para reforzar los planes de resiliencia de la red existentes y, en última instancia, acelerar los esfuerzos para fortalecer y fortalecer el sistema eléctrico antes de futuras tormentas. Si lo hace, nos ayudará a restaurar la energía de forma rápida y segura y evitará costosos esfuerzos de restauración; sin embargo, es un compromiso a largo plazo y llevará tiempo.

