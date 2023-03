Conductor de Lyft de Nueva Orleans asesinado a tiros por un pasajero, dice NOPD

NEW ORLEANS (WVUE) - Los videos de Marvin Enrique Bardales Valle, de 32 años, tocando la guitarra y amando a su familia son todo lo que sus seres queridos tienen para recordarlo. El NOPD dice que Valle fue asesinado a tiros poco después de las 2 a.m. del 8 de marzo cerca de un complejo de apartamentos en Morrison Road.

Trabajaba para Lyft en ese momento y la policía dice que su pasajero, Tarius Tully, de 19 años, le disparó. Tully fue arrestado el 14 de marzo con la ayuda de investigadores de datos obtenidos a través de la aplicación de viajes compartidos. Ahora enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado.

“Es algo tan, tan doloroso”, dijo el primo de Valle, Isaac Bardales López. “Creemos que se vio obligado a conducir a punta de pistola hasta su ubicación y allí fue donde le dispararon y lo mataron”.

López dice que la muerte de su primo ha sido difícil de entender para él y lo que hace que las cosas sean más difíciles es el costo de darle a Valle un entierro adecuado, a más de mil millas de distancia en Honduras, su país de origen.

“El costo total será de $12,500. Eso será para un pequeño funeral para la familia que vive aquí y enviarlo a Honduras costará $7,900″, dijo López.

Los seres queridos dicen que el viaje de Valle a los EE. UU. fue en busca del sueño americano. Trabajó en la construcción durante el día y trabajó en Lyft por dinero extra. Con frecuencia le enviaba dinero a su madre en Honduras, pero ahora ella está desconsolada porque su único hijo es una de las últimas víctimas de la violencia armada en Nueva Orleans.

“Su deseo en este momento es ver a su hijo muerto por última vez”, dijo López. “Ella siempre quiso que él volviera a casa, pero no de esta manera”.

Según el panel de control de delitos del Ayuntamiento de Nueva Orleans al 23 de marzo de 2023, en lo que va del año, la ciudad ha visto 49 tiroteos fatales. En comparación con esta época del año pasado, es la misma cantidad: 49 tiroteos fatales.

El criminólogo de la Universidad de Dillard, Ashraf Esmail, dice que sin evidencia real de progreso, Nueva Orleans podría esperar números de tiroteos fatales que rivalicen con los 240 vistos el año pasado.

“No estamos viendo una disminución. Acabamos de comenzar el año nuevo de la misma manera que comenzamos el año pasado”, dijo Esmail. “Seguimos haciéndonos preguntas (como) ¿más policías? Queremos tener más personal para llegar a las escenas más rápido. Pero la pregunta siempre es ¿por qué estamos viendo más homicidios? ¿Por qué dispara la gente? ¿Cómo lo detenemos? Esa es la pregunta. Realmente no puedes ser optimista en este momento porque no tienes ninguna razón para ser optimista”.

Ahora, como la familia en Nueva Orleans recuerda a Valle por su amor y humor, instan a los demás a apreciar el tiempo que pasan juntos.

“Necesitamos mostrar amor. Necesitamos mostrar sinceridad”, dijo López. “Necesitamos reunirnos y mostrar afecto como si fuera la última fiesta que vas a tener porque el día que mi prima se sentó aquí y comimos juntos, no sabía que iba a ser la última vez que iba a ir. a verlo.”

Los miembros de la familia están recaudando dinero para cubrir el costo del transporte de los restos de Valle a Honduras, y el dinero restante se destinará a su madre. Si desea contribuir, puede hacerlo en su página de GoFundMe.

