Estudiantes reaccionan al cierre de las escuelas de la parroquia de Jefferson

PARROQUIA DE JEFFERSON (WVUE) - Después de una votación crucial de la Junta Escolar de la parroquia de Jefferson que ahora permitirá el cierre y la fusión de varias escuelas públicas, la estudiante de segundo año de Grace King High, Jasmin Sevilla, dice que todavía es difícil comprender su realidad.

“(La votación) me dolió porque tengo muchos amigos”, dijo Sevilla. “Pensé y todos los demás pensaron que sería un resultado diferente. No pensé que nuestra escuela sería cerrada”.

Sevilla fue uno de los muchos estudiantes que asistieron a la reunión del miércoles para expresar su oposición al plan de consolidación, que originalmente pedía el cierre de ocho escuelas como resultado de la escasez de maestros en todo el distrito y la disminución de las inscripciones.

Una estudiante de Grace King dice una parte de sus comentarios públicos en español, enfatizando que el cierre propuesto de su escuela perjudicaría a las familias que no hablan inglés.



A partir de ahora, el distrito tiene 140 vacantes para maestros. En total, el 13% de los casi 47,000 estudiantes del distrito se verán afectados por la consolidación.

Aquí hay un vistazo al plan, que tendrá lugar en el año escolar 2023-2024:

Los estudiantes de Grace King High School serán absorbidos por Bonnabel High School y Riverdale High School

Los estudiantes de Gretna Middle School serán absorbidos por Marrero Middle School y Livaudais Middle School

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Helen Cox serán absorbidos por la Escuela Secundaria John Ehret, la Escuela Secundaria LW Higgins y la Escuela Secundaria West Jefferson.

Los estudiantes de la escuela primaria Joshua Butler serán absorbidos por la escuela primaria Judge Lionel Collins, la escuela primaria Isaac Joseph y la escuela Truman

Los estudiantes de la escuela primaria Mildred Harris serán absorbidos por la escuela primaria Cherbonnier y la escuela primaria Emmett Gilbert.

Los estudiantes de Washington Elementary serán absorbidos por Bunche Elementary Los estudiantes de la escuela primaria St. Ville serán absorbidos por la escuela primaria Woodmere mientras se construye una nueva escuela en el sitio actual de St. Ville. Una vez que se complete la construcción de la nueva escuela en el sitio actual de St. Ville, se abrirá una nueva escuela primaria St. Ville. Las líneas escolares se volverán a trazar para incluir los campus de la escuela primaria St. Ville, la escuela primaria Woodmere, la escuela primaria Shirley Johnson Gretna Park y la escuela primaria George Cox.

Dos escuelas reubicarán sus campus y estudiantes:

Haynes Academy se trasladará al sitio de Grace King High School

La Academia Thomas Jefferson se trasladará al sitio de la Escuela Intermedia Gretna Una escuela se expandirá a una escuela PK-8:

C.T. Primaria Janet (actualmente PK-5)

Los funcionarios de la junta escolar dicen que el plan de consolidación ha estado en proceso durante varios años, pero varias temporadas de huracanes altamente activas y COVID-19 siguieron retrasando su avance.

El presidente de la junta escolar, Ralph Brandt, dice que el plan pondrá a mejores educadores en aulas más completas.

“Con suerte, lo que esto hará por nosotros es darnos la capacidad de tomar a los maestros de las escuelas que se están consolidando y trasladarlos a aulas que actualmente no tienen maestros certificados de tiempo completo”, dijo Brandt.

Y dado que el Distrito Escolar de la Parroquia de Jefferson es uno de los distritos escolares más grandes y con mayor diversidad cultural del estado, Brandt dice que los servicios lingüísticos para los estudiantes y las familias continuarán durante los cambios.

“Los estudiantes que están en las clases de ELL en este momento y en ESL, seguirán recibiendo esos servicios en la nueva escuela a la que asisten”, dijo. “A ningún niño se le negarán los servicios debido a este movimiento”.

Eso hace poco para calmar a Sevilla, cuya familia hondureña sentía que tenía un refugio seguro en Grace King High. Ahora, esperan para ver si la asignan a Bonnable High o Riverdale. Y a la estudiante de segundo año le preocupa lo que eso podría afectar sus estudios académicos y sus sueños de ser enfermera.

“Antes de enterarme de que todo esto iba a suceder, tenía planeado graduarme un año antes. Ya había hablado con mi consejero este año. Solo necesitaba tomar siete clases para graduarme”, dijo Sevilla. “Escuchar eso me molestó porque ya tenía mi camino para graduarme y sentí que (dijeron) ‘No. lo estoy tomando Descúbrelo’”.

Sevilla y muchos de sus compañeros de clase se manifestaron en la reunión de la junta del miércoles, con la esperanza de persuadir a los funcionarios para que vean las cosas desde su perspectiva. Surgieron problemas sobre la salud mental de los estudiantes debido a los cambios dramáticos, problemas de transporte y la tensión financiera de los nuevos uniformes.

Los miembros de la junta lograron discutir la posible reprogramación de la votación sobre el plan de consolidación hasta el próximo año, pero fue derribado cuando pasó a votación.

El estudiante de último año de Grace King High, Gabriel Herevia, dice que no puede imaginar cómo les iría a los estudiantes como él, que dependían en gran medida de los programas de ESL, en diferentes escuelas.

Él le da crédito a los maestros y la comunidad en Grace King High por no solo ayudarlo a avanzar en la escuela secundaria, sino también por darle esperanza para Delgado Community College y eventualmente LSU.

“No me siento orgullosa ni nada porque quiero que las demás personas de la escuela tengan la misma experiencia en la escuela. Me siento raro solo sabiendo que soy una de las últimas personas en graduarse”, dijo Herevia.

