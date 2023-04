5 arrestos luego de persecución y disparos contra agentes de policía durante robos en Metairie

NEW ORLEANS (WVUE) - Delegados de la oficina del alguacil de la parroquia de Jefferson dijeron que cinco personas fueron arrestadas la madrugada del miércoles (19 de abril) después de que sospechosos huyeran de la escena de los robos, iniciando una persecución vehicular que incluyó disparos a las unidades de respuesta.

La oficina del alguacil dice que los agentes acudieron al llamado por reportes de sospechosos intentando abrir carros halando las manijas de las puertas en la intersección de Lake Avenue y Pine Street. Al llegar la policía a la escena, los sospechosos comenzaron a huir a pie.

Cuando los agentes ubicaron un vehículo con los sospechosos adentro, comenzó una persecución. Los delegados dicen que mientras el vehículo intentaba evadir a las autoridades, uno de los sospechosos les disparó. Una vez el vehículo fue detenido, los agentes pudieron arrestar a dos adultos, mientras los otros huían.

Se estableció un perímetro en Lake Avenue y Pine Street, y agentes adicionales acudieron a la ubicación original y con ayuda de unidades caninas, lograron detener a los otros tres sospechosos adultos, dijo la oficina del alguacil.

La oficina del alguacil agregó que cualquier persona que crea que puede haber sido víctima de los incidentes de robo el miércoles por la mañana, debe llamar a la división de robos al 504-364-5300.

